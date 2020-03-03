Citroen 101’inci yılında tamamen elektrikli Ami modelini beğeniye sundu. Elektrikli Citroen Ami, iki kişiye şehiriçi dolaşıma imkan sağlıyor.

Elektrikli Citroen Ami, pazara çıkmadan önce beğeniye sunuldu. Elektrikli Ami, yüzde 100 ile seri üretim aşamasına getirdi. Scooter, bisiklet veya toplu taşıma gibi ulaşım araçlarına etkin bir alternatif ve makul maliyetli bir çözüm, dijital dünyaya yönelik çözümler, şehir merkezlerine kolay erişim ve benzeri özellikleri karşılayan Ami – 100% ëlectric günümüz tüketicisinin şehir içi ulaşım gereksinimine pratik ve çevreci bir yanıt olarak öne çıkıyor.

YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ AMİ

Citroën Markası CEO’su Vincent Cobée. “Citroën 100 yıldır hareket özgürlüğü için yenilikçi ve yaratıcı çözünler üretiyor. Bu yıl ise herkesin ulaşabileceği, herkesin ulaşım ihtiyacına çözüm olabilecek tamamen elektrikli bir çözüm sunuyoruz. Sürücü ehliyeti gerektirmiyor ve kullanımı gayet pratik. Ami – 100% ëlectric, tamamen elektrikli yeni tüketim biçimlerine etkin bir çözüm ve kentsel ulaşıma erişim noktasında gerçek bir atılım. Bu muhteşem fikir, henüz bir yıl öncesine kadar bir konsept otomobildi ve onu bugün gelinen noktada gerçekleştirmiş olmaktan gurur duyuyoruz.” dedi.

ŞEHİRİÇİ İÇİN İDEAL BOYUTLAR

Ami – 100% ëlectric kentsel kullanımı hedefleyen bir ulaşım çözümü. 14 inç büyüklüğündeki tekerlekler kullanım ve manevra kolaylığı için köşelere yerleştirilmiş durumda. 2,41 metre uzunluk, 1,39 metre genişlik ve 1,52 metre yükseklik ile boyutlar da kullanım ve manevra kolaylığını destekliyor. 7,20 metrelik dönüş çapı en dar alanlarda bile manevra yapma imkânı sunuyor. Özgün karakter 100 yılı aşkın bir süredir markanın karakteristik öğesi olarak öne çıkıyor. Citroën stili her yerde henüz ilk bakışta hemen fark edilebiliyor.

CİTROEN KİMLİĞİNİ VURGULUYOR

Ami – 100% ëlectric boyutları, hacmi ve görsel unsurlarıyla kuralları yeniden yazıyor. Yalın ve zarif tasarım çizgileri hakim olurken, Ami farlar ve sinyaller başta olmak üzere ön tasarımıyla Citroën kimliğini vurguluyor. Tasarımda devamlılığı sağlamak üzere benzer hatlar arka stop lambalarında da uygulanıyor. Ön ve arka tamponlar, tamponların altları ve gövde altı panelleri ön ve arka bölümde tekrar ediliyor. Üst yapının her parçası sağlamlık, montaj kolaylığı ve işçilik kalitesini bir arada sunuyor.

45 KİLOMETRE HIZ YAPIYOR

Ami – 100% ëlectric sıfır egzoz emisyon değerine sahip tamamen elektrikli yapısıyla tüm kent merkezilerine özgürce erişim imkanı dışında sessiz ve dingin bir sürüş sağlıyor. Ami -100% ëlectric, 45km/s’ye kadar hızlara ulaşabiliyor. Debriyajsız, yumuşak ve akıcı bir sürüşün yanı sıra elektromotorun ürettiği yüksek tork değerine sahip. Sayesinde henüz ilk hareket anından itibaren yüksek çekiş gücü sunan dört tekerlekli bisiklet. Üstelik tamamen elektrikli güç-aktarma organıyla tamamen sessiz bir sürüşe imkan tanıyor.

TEK ŞARJ İLE 70 KİLOMETRE MENZİLİ VAR

Şehir içinde özgürce ulaşım imkânı sunan Ami tek bir şarj ile 70 kilometreye kadar elektrikli sürüş menziline ulaşabiliyor. Bu, çoğu çalışanın işe gidip-gelme gereksinimini karşılıyor. 5,5 kWh kapasiteli lityum-iyon batarya araç zeminine gizlenmiş durumda ve yolcu tarafı kapı eşinde bulunan kablo ile kolaylıkla şarj edilebiliyor. 220 Volt standart prizde tam şarj için üç saat yeterli oluyor.