Geçen yılın son çeyreğindeki satış performansının 2020’de de devam ettiğini vurgulayan Fiat İş Birimi Direktörü Aytaç, Şubat 2020’nin 40 bin adetlere doğru gittiğini söyledi. Aytaç “Bugünkü şartların devam etmesi durumunda, toplam pazarın 700 bine ulaşması şaşırtıcı olmaz” dedi. Altan, Fiat 500X’ten yıl sonuna kadar yaklaşık bin 500 adet satmayı hedeflediklerini kaydetti.

ALİ YILDIRIM

Üretimin 50’nci yılında yeniden yollara çıkan Fiat 500, dikkat çekmeye devam ediyor. 500X ile yerden yükselen model, geçirdiği makyaj operasyonuyla SUV segmentine göz kırpıyor. Yeni tasarım ve motor seçenekleriyle boy göstermeye hazır olan Fiat 500X, fiyatta da rekabetçi olmayı hedefliyor. 149 bin 900 liralık başlangıç fiyat etiketi taşıyan modelin, urban ve cross versiyonları bulunuyor. Yeni makyajla birlikte modelin sport isimli bir versiyonu daha olacak. Fiat İş Birimi Direktörü Altan Aytaç, geçen yılı marka olarak başarılı bir performansla kapattıklarını söyledi.

EN ÖNEMLİ MODELİMİZ EGEA

Fiat’ın geçen yıl 76 bin 250 satışa ulaştığını belirten Aytaç “Yüzde 15,9 payla seneyi kapattık. Bunun yüzde 70’i perakende. Bu performanstaki en önemli modelimiz Egea ailesi. Geçen yıl 52 bini Egea sedan, 3 bini de hatchback ve station wagon olmak üzere 55 bin Egea sattık. Bu sayede, 10 yıl sonra Fiat’a liderlik geri gelmiş oldu” dedi.

ÖZEL SERİ VERSİYONLARIMIZ DA VAR

Egea’nın, tek başına yüzde 14,3’lük pazar payına ulaştığını ifade eden Aytaç “Egea için geliştirdiğimiz özel seri versiyonları ise bin 200 adetlik satışa ulaştı. Liderliği sevdik, bırakmak istemiyoruz” diye konuştu.

OCAK ŞUBAT İYİ GEÇTİ

Bu yıl da ocak ayında satışların beklentileri aştığını vurgulayan Aytaç, şöyle devam etti: “Şubat ayı da gördüğümüz kadarıyla çok iyi seviyede, 40 bin adede doğru gidiyor. Bugünkü şartların devam etmesi durumunda, 600 bin adet olarak planladığımız toplam pazarın 700 bine gitmesi şaşırtıcı olmaz.” Bu yıl 500 ailesinden 3 bin 500 adetlik satış hedeflediklerini anlatan Aytaç “Bunun yarısı 500X olur. Fiat olarak da bu yılki toplam satış hedefimiz 80 bin ve üzeri” açıklamasını yaptı.

EGEA CUMARTESİ MESAİ YAPIYOR

Altan Aytaç “Tam kapasite çalışıyoruz. Egea hattı cumartesi de mesai yapıyor. Şubat’ta başladı. Mart ayında da Cumartesi planlama yaptık. Yapabileceğimiz maksimum kapasitede o talebe cevap vermeye çalışıyoruz. Bunun dışında fabrikamız normal vardiya içerisinde de ayarlamalar yaparak çıktıları sürekli olarak artırmaya çalışıyor” diye konuştu.