Fiat 500X modelini yeniledi. Yeni Fiat 500X SUV, dizel motorların yanında 2 yeni benzinli motorla dikkat çekiyor. 120 ve 150 beygirlik motorlar oldukça performanslı.

Fiat’ın uzun bir süredir boy gösteren modeli 500X yenilendi. Yenilenmiş haliyle satışa sunulan Fiat 500X SUV, tasarımı, iç mekânı, teknolojisi ve motor seçenekleriyle fark yaratmayı sürdürüyor. Model 3 farklı gövde seçeneği, 5 farklı donanım seviyesi ile dikkat çekiyor. Cross seçeneğiyle doğa tutkunlarına seslenen 500X, Urban ile şehir içine hitap ediyor. Sport seçeneği ile de performans tutkunlarını hedefliyor.

ÇİFT RENK SEÇENEĞİNE SAHİP

500X metalik, pastel ve çift renk seçeneklerine sahip. Model, yenilenen tamponlar, arka farlar, Full LED ön farlar ve ona eşlik eden gündüz sürüş farları ve sis farlarıyla dikkat çekiyor. İç tasarımında ise yeniden tasarlanan direksiyon simidi ve okunurluğu artırılmış gösterge paneli detayı var. 500X SUV’un teknolojiyi keyife dönüştüren özellikleri arasında; Uconnect 7’ inç HD dokunmatik ekranı, Apple Car Play ve Android Auto entegrasyonları, Bluetooth özelliği ve USB çıkışı fonksiyonları yine farklı donanım seviyeleri içinde yer alıyor.

145 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

500X SUV’un Urban donanım seviyesinde 3 silindirli 1.0 litre hacimli 120 HP’lik Firefly turbo beslemeli benzinli motor eşlik ediyor. 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor. Arka park sensörüyle 6 hava yastığının standart olarak sunulduğu Urban donanım seviyesi, 145 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

DİZEL OTOMATİK MULTİJET MOTOR

Yeni Fiat 500X SUV’un City Cross donanım seviyesi, DCT 6 ileri otomatik şanzımanlı ve 1.6 litre 120 HP’lik Multijet II turbo dizel motor kombinasyonuyla 179 bin 900 TL’lik anahtar teslim satış fiyatıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Cross gövdenin en üstünde yer alan Cross Plus donanım seviyesi de 120 HP’lik dizel motor ve 6 ileri DCT şanzıman kombinasyonuyla tercih edilebiliniyor.

İSTEYENE ZENGİN DONANIM

Yeni 500X SUV’nin Cross Plus donanım seviyesinde isteğe bağlı sunulan Dinamik Güvenlik Paketi kapsamında ise trafik işaretleri okuma ve akıllı hız asistanı, şerit takip sistemi, kör nokta uyarı sistemi, arka çapraz trafik uyarı sistemi, acil durum otonom fren sistemi, uzun far asistanı, adaptif hız sabitleyici ve ön park sensörleri gibi teknolojik güvenlik özellikleri yer alıyor.

150 BEYGİRLİK YENİ BENZİNLİ

Yeni 500X SUV’nin en performanslı donanım seviyesini ise Sport oluşturuyor. Yeni 1.3 litre 150 HP’lik turbo benzinli Firefly motor ve 6 ileri DCT otomatik şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor. 500X Sport, 4 silindirli güç ünitesinin ürettiği 150 HP’lik güç ve 270 Nm’lik torkla sportif beklentilerine rahatlıkla cevap verebiliyor. Urban ve Cross gövde seçeneklerine göre 13 mm yere daha yakın olan 500X Sport, opsiyonel olarak sunulan 19 inç lastiklerle beraber yere çok daha sağlam basan dinamik bir araç halini alıyor.

DONANIMDA YOK YOK

Yeni 500X Sport teknik olduğu kadar genel tasarımında da farklı görselliğiyle dikkatleri topluyor. 500X Sport’un dış tasarımında; spor tip tamponlar, mat koyu gri ön çıta, kapı kolları ve yan aynalar, gövde rengi dodikler ve yan marşpiyeller, 18’’ alaşım jantlar, çift krom egzozlar, Full LED ön farları, LED sis ve gündüz sürüş farları, aracın yan tarafındaki Sport logosu, bagaj kapağı çıtasındaki Myron 500 logosu ve standart olarak sunulan elektrikli açılabilir cam tavan (Skydome) fark yaratıyor. Fiat 500X Sport, 199 bin 900 TL’den başlayan fiyatla satın alınabiliyor.