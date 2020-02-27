Opel, efsane Corsa modelinin altıncı neslini, Hasköy Yün İplik Fabrikası’nda tanıttı.

Köklü otomobil markasının Alman kimliğini vurgulayan Berlin temalı tanıtım; otomotiv, sanat, moda ve tasarım dünyasından birçok ünlü ismin katıldığı renkli bir organizasyonla gerçekleşti. Gecede yeni Opel Corsa’nın tanıtımı, otomobillerin de dahil olduğu sürpriz bir dans şovuyla yapıldı. Konuklar gece boyunca Berlin sokak lezzetlerini deneyimlemenin yanı sıra, Corsa’nın ilk piyasaya sunulduğu dönem olan 80’lere atıfta bulunan atari oyunları ve özel video animasyonları ile eğlenceli vakit geçirdi. Lansman etkinliğinde davetliler, Berlin’de sıkça performans sergileyen dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan’ın müzikleriyle dans ederek keyifli vakit geçirdi. Hasköy Yün İplik Fabrikası

20 YILDA 220 BİN ADET SATTI

Tasarım dili ve Alman teknolojisi ile rakiplerinden ayrışan yeni Opel Corsa’nın Türkiye tanıtım gecesinde konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Girgin “Beş nesli ile ülkemizde son 20 yılda 220 binin üzerinde müşteriye ulaştığımız Corsa modelimizin tamamen yenilenen altıncı neslini sizlerle buluşturuyor olmanın büyük bir heyecanını yaşıyoruz. Opel, insan odaklı yaklaşımıyla son yıllarda hem dünya hem de Türkiye pazarında daha fazla Opel severe ulaşmaya devam ediyor. Yeni Opel Corsa da Opel’in bu yaklaşımı doğrultusunda kullanıcısıyla buluşmaya hazırlanan bir model oldu” dedi.

HASKÖY YÜN FABRİKASI SEÇİLDİ

Alpagut Girgin “Opel Corsa’nın altıncı neslinin tanıtımı için Hasköy Yün İplik Fabrikası’nı tercih etme sebebimiz, Opel markasının Alman kimliğini, yeni Corsa’nın dinamik, heyecanlı, eğlenceli Berliner ruhunu ve güçlü mirasını en iyi şekilde yansıtıyor olması. Gecenin her detayında Berlin temasını özellikle yansıtmak istedik. Hem Opel’in Alman kimliğini vurgulamayı hem de eğlence şehri Berlin’in ambiyansını bu geceye özel olarak İstanbul’a taşıyarak, konuklarımıza farklı bir deneyim yaşatmayı hedefledik” diyerek düşüncelerini paylaştı. Yeni Opel Corsa, 1 Mart itibariyle Türk tüketicileriyle buluşacak. Hasköy Yün İplik Fabrikası