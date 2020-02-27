Yeni Opel Corsa 6. Nesille dikkat çekiyor. Benzinli ve dizel motorların bulunduğu yeni Opel Corsa, 8 ileri şanzımanla bonus topluyor.

Alman görünümlü Fransız Opel, küçük sınıftaki temsilcisini yeniledi. Opel Corsa’yı elden geçiren marka, yeni yüzüyle dikkat çekiyor. Mart ayı itibarıyla satışa sunulacak olan model, Avrupa’da da birçok ödüle layık görüldü. Otomobilin sportif karakterini hafif yapı prensibi ile alçak oturma pozisyonu destekliyor. Bunu Opel mühendislerinin çok iyi ayarladığı şasi, hassas çalışan direksiyon sistemi ve kapsamlı güvenlik önlemleri tamamlıyor. Üstelik tüm bu üstün özellikler yeni Opel Corsa’nın baz versiyonundan itibaren sunuluyor. Altıncı nesil Opel Corsa aynı zamanda modern sürüş destek sistemleri, yenilikçi bilgi-eğlence sistemleri ve benzersiz bir fiyat-performans ilişkisiyle dikkat çekiyor. Aynı zamanda yeni Opel Corsa son derece yumuşak vites geçişleriyle sürüş konforunu destekleyen sekiz vitesli bir otomatik şanzımana sahip.

BENZİNLİ VE DİZEL MOTORLAR

Yeni Corsa’nın motoru da ödüllü. Güçleri 75 ile 130 beygir gücü arasında değişen her biri son derece tutumlu yüksek verimlilik seviyesine sahip benzinli ve dizel motorlarla satışa sunulacak. Yılın motoru ödüllünün dört yıl üstüste sahibi olan 1.2 Atmosferik ve Turbo Beslemeli Benzinli motor seçeneğinin yanında Corsa’da 1.5 Turbo Dizel motor alternatifi de mevcut. Motor seçeneklerinin her biri düşük yakıt tüketimine karşın üstün sürüş keyfi sunuyor. Böylece son derece atak sürüş özellikleri, üstün yakıt ekonomisi ve örnek niteliğinde emisyon değerlerini bir arada bulunduran bir otomobil ortaya çıkıyor.

BAŞLANGIÇTAN İTİBAREN DOLU

Yeni Opel Corsa’da Edition donanım seviyesinden itibaren; otomatik acil durum freni, yaya algılama özelliğine sahip önden çarpışma uyarı sistemi, akıllı hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi, şerit takip yardımcısı ve trafik işareti tanıma sistemi gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Ayrıca benzinli ve dizel versiyonlarda dört yeni donanım seviyesi bulunuyor. Seçenekler giriş seviyesi Essential, pratik ve güvenli Edition, şık ve zarif Elegance, sportif ve teknolojik Ultimate donanım seviyelerine kadar uzanıyor.

KİLOLARINDAN KURTULDU

Yeni Opel Corsa’nın üstün sürüş dinamiklerinde hafif yapı prensibinin de payı büyük. Yeni Corsa’nın boyu bir önceki nesline 39 mm uzayarak 4,06 metreye ulaşırken, ağırlığı yüzde 10 oranında azaltıldı. Sadece teknik anlamda değil, yeni Opel Corsa tasarımıyla da dinamik bir duruş sergiliyor. Çift renkli tavan seçeneği, coupe tarzında eğimli tavan, sürücü ve ön yolcunun oturma konforunu kısıtlamadan 48 mm daha alçak tutulan gövde detayları yeni Corsa’ya daha sportif ve dinamik bir görünüm kazandırıyor. Sürücü 28 mm daha alçak bir pozisyonda otururken düşük ağırlık merkezi sürüş dinamiklerine olumlu yansıyor. Böylece yeni Opel Corsa daha dinamik bir karakter ve daha fazla sürüş keyfi sunuyor.

6. NESİL CORSA

Yeni Opel Corsa’nın Edition donanım seviyesinden itibaren; otomatik acil durum freni ve yaya algılama özelliğine sahip önden çarpışma uyarı sistemi, akıllı hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi, şerit koruma özeliği ile şerit takip sistemi ve trafik işareti tanıma sistemi gibi donanımlar standart olarak sunuluyor. Baz versiyonun üzerindeki üç donanım seviyesi içerikleriyle farklı hedef kitlelerine hitap ediyor. Corsa Edition güvenlik özellikleriyle öne çıkarken, Corsa Elegance şıklığı ve zarafetiyle dikkat çekiyor. Corsa Ultimate da sportif ve teknolojik bir sürüş keyfi sunuyor. Yeni Opel Corsa, altıncı nesli ile herkesin otomobili olduğunu bir kere daha kanıtlıyor.

144 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Edition donanım seviyesi sürücü yardım sistemleriyle her zaman güvenli yolculuklar yapmanız için tasarlandı. Hız sabitleyici, şerit koruma özeliği ile şerit takip sistemi, yorgunluk tespit sistemi, trafik işareti tanıma sistemi gibi güvenlik önlemlerine ek olarak 16 inç alaşımlı jantlar ve park sensörü gibi konfor donanımlarıyla beklentileri karşılıyor. Yeni Corsa’nın Edition donanımına 144.900 TL’den sahip olunabiliyor. Elegance donanım seviyesi bir otomobilden beklediğiniz herşeyi size sunmak için tasarlandı. 16 inç alaşım jantları, yedi inç Multimedya sistemi, yağmur sensörü, ışık sensörü, ön kol dayama özellikleri ve karakteristik Opel imzasına sahip LED farlar gibi donanımlar ile daha şık bir görünüm sergiliyor. Yeni Corsa’nın Elegance donanımını ise 150.900 TL satışa sunuluyor. Ultimate donanımı, 164.900 TL’den satışa sunuluyor.