İkinci el pazarı 8 milyonla rekor kıracak

Türkiye’nin ikinci el otomobil satışında geçen yıl itibariyle dünyanın en büyük 5’inci pazarı olduğunu söyleyen Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, “Bu yıl satışların 8 milyon civarına ulaşıp rekor kırmasını bekliyoruz” dedi.

Anadolu Grubu markalarından Garenta ve ikinciyeni.com’un Genel Müdürü Emre Ayyıldız, araç kiralama ve ikinci el araç sektörleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Türkiye’nin ikinci el otomobil satışında 2018’i dünyanın en büyük 7’nci pazarı olduğunu söyleyen Ayyıldız, 2019’da iki basamak daha ilerleyerek 5’inci sıraya yükseldiğimizi kaydetti.

SIFIRIN TAM 11 KATI

Bu yıl ikinci el araç pazarının 8 milyonu aşacağını ifade eden Ayyıldız, “Bu da yeni bir rekor olacak. Bizim en büyük sorunumuz sıfır otomotiv pazarı. ABD’de ikinci el satışları, sıfırın 2.4 katı, bize yakın nüfustaki ülkelerde de 1.8 ile 3.4 kat arasında. Bizde ise ikinci el satışları, sıfır otomotiv pazarının tam 11.2 katı. Bunun en büyük nedeni vergiler” dedi.

FİYATLARIN DÜŞMESİNİ BEKLEMİYORUZ

İkinci elde fiyatların artış sebebini de açıklayan Ayyıldız, şöyle devam etti: “2018 yılından 2019’a euro kuru yüzde 32, sıfır kilometre araç fiyatları yüzde 17, ikinci elde fiyatlarsa yüzde 3 arttı. Yani kur farkını sıfır kilometrede markalar fiyatlara yansıtamadı. 2019’dan bugüne ise kur yüzde 6, sıfır kilometre araçta fiyatlar ise yüzde 15 arttı. Yani kur farkını markalar devreye aldı. Bu sebeple düşük kalan ikinci el fiyatları da yüzde 36 artmış oldu. Mart ayıyla birlikte sektör oyuncuları olarak fiyatların geriye gelmesini kesinlikle beklemiyoruz, fiyatlar yukarıya doğru ufak ufak gidecektir. Ama 2019’daki bu sert dalgalanmaların olmasını artık beklemiyoruz açıkçası. Eskiden olduğu gibi sıfır araç liste fiyatlarının arttığı ölçüde ikinci el fiyatları da artar diye düşünüyoruz.”

TÜM DÜNYADA TREND

Kullanıcıların artık diledikleri zaman, diledikleri süre kadar araç kiralayabildikleri paylaşımlı araçların tüm dünyada oldukça trend olduğunu vurgulayan Ayııldız, bu alanda 2018 yılının eylül ayında MOOV by Garenta’yı geliştirdiklerini aktardı.

MOOV’DA 1700 ARACA ULAŞTIK

Kullanıcıların Türkiye’de ilk defa serbest dolaşımlı hizmet bölgesi içerisinde diledikleri yerde kiralamayı başlatıp, yine hizmet bölgesi içerisinde diledikleri yerde kiralamayı sonlandırabildiklerini kaydeden Ayyıldız, 700 araçla başladıkları yolculuğa bugün yaklaşık 1700 araçla devam ettiklerini ve 1 yılda 1 milyon defadan fazla, günde ise ortalama 4 bin 500 kiralama gerçekleştirdiklerini söyledi.

MOOV BY GARENTA İZMİR’DE

MOOV by Garenta, İstanbul’dan sonra İzmir’de de hizmet vermeye başladı. Paylaşımlı araçların şehir içi ulaşıma değer kattığını belirten Ayyıldız, “1 paylaşımlı aracın trafiğe katılmasıyla 10 araç trafikten çıkmış oluyor. Bu da şehir içi trafiğine bir anlamda çözüm sunmak demek. Ayrıca dakikalık araç kiralama, kullanıcılar için çok pratik bir ulaşım olarak öne çıkıyor. Kullanıcılar dilediği noktadan kiralamayı başlatıp, dilediği süre sonunda ve hizmet bölgesi içerisindeki istediği yerde kiralamasını sonlandırabiliyor. MOOV by Garenta’da 15 dakikası 9,5TL’den başlayan fiyatlarla, üstelik her 15 dakikaya 5km’lik yakıt ve sigorta dahil olarak kiralama yapabiliyorsunuz. Bu da hizmeti oldukça cazip kılıyor” dedi.