Toyota, Auris modeline son vererek yeni Corolla HB versiyonunu pazara sundu. 157 bin liralık başlangıç fiyatıyla dikkat çeken Corolla HB ile ürün gamı tamamlandı.

Toyota, sportif tasarımı ve dinamik sürüşüyle öne çıkan tamamen yeni modeli Corolla Hatchback’i Türkiye’de satışa sunuyor. Corolla Hatchback, hibrit versiyonları başta olmak üzere benzinli seçenekleriyle de segmentindeki en iddialı ve farklı modellerden biri olacak.

157 BİN 900 LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Corolla Hatchback, 157.900 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunulurken, Toyota’nın zengin hibrit ürün gamını tamamlayan Yeni Corolla Hatchback Hybrid ise 193.300 TL’den başlayan fiyatlara sahip olacak. Lansmana özel bu fiyatlar mart ayı sonuna kadar geçerli olacak.

YENİ BİR SOLUK GETİRECEK

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, yoğun rekabetin yaşandığı C segmentine Corolla Hatchback ile yeni bir soluk geleceğini belirterek “Büyük bir heyecan içindeyiz. Tasarımı, donanımı, konforu, dinamikliği ve özellikle hibrit versiyonu ile Corolla HB yeni bir dönemin kapısını aralayacak. Bu yeni modelimizin, müşterilerimizin beklediği değişimi ve heyecanı yaratacağına eminiz. Corolla Hatchback, markamızın satış ve imajına önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

HER MODELİN HİBRİT VERSİYONU VAR

Corolla Hatchback ile hibrit ürün gamının genişlediğine ve Türkiye’de her binek modelin bir hibrit versiyonu olduğuna da dikkat çeken Bozkurt şunları söyledi; “Bu segmentte en dinamik modellerin başında gelen Yeni Corolla Hatchback farklı heyecan arayanların gözde modeli olacak. Özellikle dinamik yapısı ile gençler başta olmak üzere yeni bir kitleye ulaşmayı hedefliyoruz. Şıklığı, daha fazla sürüş keyfi sunması ve hatta bunları yaparken üstün güvenlik özelliklerini de barındırması Corolla Hatchback’i benzerlerinden hemen ayıracaktır. 2020 yılında ilk etapta yüzde 50’den fazlası hibrit versiyon olmak üzere 1050 adetlik satış hedefimiz bulunuyor. Corolla Hatchback’in Türkiye’de de önemli bir hayran kitlesine sahip olacağına ve talebin katlanarak süreceğine inancım tamdır.”

TNGA PLATFORMUNDA GELİŞTİRİLDİ

Yeni Corolla Hatchback, ilk bakışta dikkatleri üzerine toplayan tasarımıyla birlikte Toyota Yeni Global Mimarisi TNGA platformunun getirdiği sportif sürüşü buluşturuyor. Yeni platformla birlikte önceki nesle göre 40 mm daha uzun ve 20 mm daha alçak olan yeni Corolla Hatchback, bu sayede içerideki kullanım alanından ödün verilmeden daha çekici ve akıcı çizgileriyle dikkatleri üzerine topladı. Corolla Hatchback, 4370 mm uzunluğa, 1790 mm genişliğe, 1455 mm yüksekliğe ve 2640 mm aks aralığına sahip. Ayrıca 361 litrelik bir bagaj hacmi bulunuyor.

YENİ NESİL İÇ MEKAN

Yeni Corolla Hatchback’in kabini, aracın sahip olduğu dinamik ruhu en iyi şekilde yansıtmak üzerine tasarlandı. Yolcularına rahat ve ferah bir atmosfer sunan Corolla Hatchback, sürücüsünü de yolla bütünleştiren sürüş karakterini ve kullanım kolaylığı ile kombine ediyor.

KABLOSUZ ŞARJ DESTEĞİ

Corolla Hatchback’in duyusal kalitenin en üst düzeyde olduğu premium kabininde sunulan gelişmiş teknolojik özellikler, kişiselleştirilebilen 3 boyut efektli 7 inç’lik çok fonksiyonlu dijital göstergeler, ortaya konumlandırılan 8 inç’lik dokunmatik ekrana sahip Toyota Touch 2 multimedya sistemi, hibrit versiyonlarda standart olarak sunulan kablosuz şarj ünitesi, 10 inç’lik ön cama yansıtmalı renkli gösterge ekranı, ısıtmalı sürücü ve ön yolcu koltukları bulunuyor. Opsiyonel olarak tercih edilebilen açılabilir panoramik cam tavan ise aracın kabinini daha da çekici hale getiriyor.

1.2 LİTRELİK BENZİNLİ

Toyota, Corolla Hatchback ile birlikte verimli, çevreci ve performanslı motor seçenekleri de sunmaya hazırlanıyor. Corolla Hatchback 116 HP’lik 1.2 litre turbo beslemeli benzinli ve 122 HP’lik 1.8 litre hibrit motor seçenekleri ile yer alıyor.

GÜNLÜK KULLANIMIN YÜZDE 50’Sİ HİBRİT

Corolla Hatchback, Toyota Yeni Global Mimarisi TNGA platformunun getirdiği avantajlarla hibrit motorunu çok daha verimli şekilde kullanıyor. Düşük yakıt tüketimine ve düşük CO2 emisyonuna sahip Corolla Hatchback Hybrid, sürüşlerini günlük kullanımlarda yüzde 50’ye kadar oranda elektrikli motoruyla gerçekleştirebiliyor.

DONANIMI ZENGİN GÜVENLİKTE YÜKSEK

Corolla Hatchback, Toyota’nın yüksek standartlar sunan Toyota Safety Sense teknolojisiyle birlikte sunuluyor. Hibrit versiyonlarında standart olarak sunulan Toyota Safety Sense teknolojisi, gündüz ve gece yaya algılama özelliğini içeren Ön Çarpışma Önleyici Sistem (PCS), Adaptif Hız Sabitleyici (ACC), otomatik yönlendirme desteğini içeren Şerit Takip Sistemi (LDA) ve Otomatik Yanan Uzun Farlar (AHB) teknolojilerini de barındırıyor.

İKİ DONANIM BİR PAKET

Corolla Hatchback, 1.2 Turbo benzinli versiyonlarında Dream ve Flame olmak üzere iki donanım seviyesiyle sunulurken, Corolla Hatchback Hybrid’de ise Dream, Flame ve Passion X-Pack olmak üzere üç farklı donanımla tercih edilebilecek. Corolla Hatchback’in en üst donanım seviyesi ise, hibrit versiyonlarında tercih edilebilen Passion X-Pack olacak. Bu paket içerisinde Fren Destekli Akıllı Park Sensörleri ve Kolay Akıllı Park Destek Sistemi gibi özellikler yer alıyor.