Hyundai i30 gelecek hafta tanıtılıyor. Yeni Hyundai i30 ile birlikte N Line versiyon ile birlikte hibrit i30 sahne alacak.

Hyundai i30 yeni yüzünü gösterdi. Gelecek hafta Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılacak olan modelin hibrit seçeneği de olacak. Elektrikli 48 voltluk hafif bir hibrit seçeneği de sunuyor. Bu yeni özelliği ile yakıt verimliliğini artıracak olan Hyundai i30, ayrıca sportif N Line gövde kitiyle de performans tutkunlarının ilgisini çekecek.

YENİ NESİL IZGARALAR

Gövde üzerindeki bazı değişikliklerle daha geniş ve daha modern bir görünüşe kavuşan otomobilin karakteristik özellikleri arasında yeni nesil ön ızgara, en fazla dikkat çeken detay olarak öne çıkıyor. N Line ve normal versiyonlarda iki farklı şekilde kullanılan bu ızgara, geniş hava girişli tamponla kombinlenerek sunuluyor. Böylelikle daha zarif ve daha estetik bir yapıya kavuşan tasarım, yeni nesil çok yönlü, V şekilli LED farlarıyla da bir bütünlük gösteriyor. Arkada ise aerodinamik yenilikler göze çarpıyor. Daha fazla sürüş performansı ve aerodinamizm için geliştirilen difüzörlü tampon, çift çıkışlı son susturucu ve sportif görünümü pekiştiren siyah plastik parçalar otomobile yepyeni bir kimlik kazandırıyor. Yeni i30 N Line, park halinde olsa bile hızı ifade eden yeni tip 17 ve 18 inç jant tasarımıyla geliyor.

160 BEYGİRLİK N LİNE

Yeni i30 N Line Hatchback ve Fastback, daha dinamik bir sürüş için yeni 1.5 lt T-GDi (160 PS) ve 1.6 lt dizel (136 PS) motorlarıyla satışa sunulacak. Yenilenen araçta ayrıca süspansiyon ve direksiyon sisteminde de geliştirmeler bulunuyor.

1.0 LİTRELİK HİBRİT MOTOR

Hyundai ayrıca, daha önce de sunduğu 1.0 litre T-GDI 120 beygirlik motor seçeneğini bu kez 7 ileri DCT şanzımanla birleştiriyor. Bu seçenek, 48 volt hafif hibrit özelliğine de sahip olacak. Hyundai’nin yakıt ekonomisi için geliştirdiği 48 volt hibrit sistemi, 1.6 litrelik dizel motorlarda standart olarak sunulacak ve 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman (iMT) veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman (7DCT) ile satılacak.

7 İLERİ OTOMATİK DİZEL

Dizel motorlardan bir diğer versiyon ise 115 beygir gücündeki 1.6 litrelik ünite. Bu motor, 6 ileri manuel ve 7 ileri DCT şanzıman seçenekleriyle tercih edilebiliyor.