Petronas Türkiye distribütörleri bir araya geldi

Petronas, distribütörleri yle Antalya’da bir araya geldi. Petronas Türkiye’nin Distribütörleri organizasyonunda görev alan 120 gizli kahramanın katılım gösterdiği organizasyonda, 2019 yılı performansı değerlendirildi.

Petronas, Türkiye yapılanması içerisindeki distribütör buluşmasını Antalya’da gerçekleştirdi. Toplam 120 satış çalışanının katılım gösterdiği etkinlikte 2019 yılı değerledirildi. Petronas’ın özellikle transmisyon yağları ve endüstriyel yağlar kategorisindeki ürünlerinde yapılan iyileştirme ve geliştirmeler katılımcılara aktarıldı. Buluşmada ayrıca; Petronas’ın Tutela, Selenia, Syntium, Urania, Ambra serisi madeni yağları ile endüstriyel ve toplam satış kategorilerinde yüksek performansa ulaşanlar ödüllendirildi.

İŞ ORTAKLARIMIZLA BÜYÜYECEĞİZ

Petronas Türkiye Genel Müdürü Burak Işıldak, sayıları 23’ü bulan iş ortaklarıyla verimli bir yılı geride bıraktıklarını belirtti. Işıldak “Türkiye’de 19 otomotiv ve 4 endüstriyel olmak üzere toplamda 23 iş ortağımız bulunuyor. 2019 yılında attığımız güzel adımlarla; stok-tahsilat yönetimi ve ürün çeşitlendirmelerimizle birlikte, iş ortaklarımıza daha iyi imkanlar sunacağımızı ve beraber daha sağlıklı bir şekilde büyüyeceğimizi düşünüyoruz. Otomotiv grubunda satış ağımızı tamamlamış durumdayız. Mevcut distribütörlerimiz ve iş ortaklarımızla büyümeyi planlıyor, yeni iş ortakları eklemeyi düşünmüyoruz. Endüstriyel ürünlerde ise ağımıza yeni iş ortakları ekleme düşüncemiz var. Petronas, global arenada endüstriyel ürünler kategorisinde geniş bir ürün yelpazesine sahip ve bu gruptaki ürünleri Türkiye pazarına adapte edeceğiz. Özel bir ilgi ve ekip gerektiren endüstriyel ürün grubunda, bu ilgiyi sağlamaya istekli iş ortaklarımızla devam edeceğiz” dedi.