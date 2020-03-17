Hyundai i10 Türkiye’de yola çıktı. 3 farklı donanım ve iki benzinli motor seçeneğiyle satışa sunulan Hyundai i10 tüketimi de düşürdü.

Türkiye’nin en genç markalarından biri olan Hyundai, İzmitli i10’un satışına başladı. Virüs salgınıyla birlikte, basın tanıtımı iptal olan Hyundai i10’nun tanıtımı da korona gölgesinde gerçekleşti. Yeni i10’da Jump, Style ve Elite olarak adlandırılan üç farklı donanım seviyesi ve 1.0 ile 1.2 litrelik iki farklı hacme ve güce sahip yeni nesil benzinli motor seçenekleri bulunuyor.

67 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Üç silindirli 1.0 litrelik MPi motor, 67 beygir güç ve 96 Nm tork değeri sunarken, 84 beygir ve 118 Nm torklu bir diğer ünite olan 1.2 litre MPi ise daha fazla performans isteyenlere hitap edecek. Yeni tip 5 ileri otomatikleştirilmiş manuel şanzıman seçeneği olan “AMT” ise ilk defa yerli modelde can bulacak.

YAKIT TÜKETİMİ DÜŞTÜ

Selefine oranla yüzde 15’e daha az yakıt tüketen modelin bir de beş ileri manuel seçeneği var. Manuel versiyon sadece 1.0 litrelik versiyonda sunuluyor. Model tasarım tarafında da oldukça sportif bir karakter sunabiliyor.

17 FARKLI RENK SEÇENEĞİ

Geniş ön ızgara, aracın sportif karakterini yansıtırken ve yuvarlak LED Gündüz Sürüş Farları da dinamik duruşunu alçaltılmış tavanı ve daha geniş gövdesi ile pekiştirmiş oluyor. Turkuaz, ateş kırmızısı ve kumsal gri adındaki üç adet yeni dış renk, mevcut renk paletine dahil olurken kırmızı ya da siyah çift renk tavan kombinasyonlarıyla birlikte kullanıcılara toplam 17 farklı renk seçeneği sunuluyor. Aracın bagaj hacmi ise 252 litre olarak belirlenmiş.

BİN ADET SATARIZ

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel “Büyük Yaşa sloganıyla satışa sunduğumuz modelimiz, müşterilerimizin tüm beklentilerini karşılamaya hazır. Beş kişilik ferah oturma alanıyla rakipleri arasından rahatlıkla sıyrılan i10, 40 mm artan aks mesafesiyle araç içindekilere daha iyi bir diz mesafesi ve geniş iç hacim sunuyor. Teknik özelliklerine, artan konfor öğelerine ve güvenlik donanımlarına fazlasıyla güvendiğimiz i10 modelimizden 2020 yılında ilk etapta bin adet satmayı hedefliyoruz. Bu rakamla beraber A segmentindeki liderliğimizi sürdürerek farkındalığımızı korumak istiyoruz. Ayrıca, Türk işçisinin emeğiyle ürettiğimiz otomobillerimizi 40’tan fazla ülkeye ihraç etmenin de haklı gururunu ve mutluluğunu yaşamaya devam ediyoruz” dedi.