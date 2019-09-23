Nissan Leaf Türkiye’ye gelmek için 2020’yi bekliyor. Micra ise Ekim 2019’da geliyor. Ayrıca Nissan Türkiye’ye AMI bölgesinin sorumluluğu verildi. Türkiye’nin 9 ülkeden daha sorumlu olacağını söyleyen Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri “1 milyonluk pazarda yüzde 2,5 pazar payı almış olacağız. Ekibimizin başarısı sayesinde Türkiye, AMI bölgesi içerisinde bir yıldız gibi parladı” dedi.

Nissan Leaf Türkiye’ye gelmek için 2020’yi bekliyor. Micra ise Ekim 2019’da geliyor. Dünyanın 6 bölgesinde global olarak faaliyet gösteren Nissan, Türkiye’yi üs yapmaya hazırlanıyor. İçinde Türkiye’nin de bulunduğu AMI (Afrika, Ortadoğu ve Hindistan) bölgesinin sorumluluğu da artık Nissan Türkiye’ye ait olacak. AMI bölgesinin toplamda 83 ülkeden oluştuğunu söylen Nissan Türkiye Genel Müdürü Emre Doğueri “Bölgenin yüzde 60’ı 30 yaşın altında ve 2022 itibari ile 11 milyon civarı bir toplam araç satış pazarına işaret ediyor. Bu da Nissan Türkiye olarak bizi daha esnek, daha çevik olmaya ve günün fırsatlarını her açıdan geliştirmeye imkân tanıyan bir yapıya götürüyor. Ekibimizin başarısı sayesinde Türkiye, AMI bölgesi içerisinde bir yıldız gibi parladı.”

1 MİLYONLUK PAZAR

Doğueri “Türkiye bir üs konumuna geldi ve 9 ülkenin daha sorumluluğu Nissan Türkiye’ye teslim edildi. Türkiye, Fas, Tunus, Cezayir, Sudan, Özbekistan, Azerbaycan, Gürcistan, Ermenistan ve Türkmenistan ülkelerinin sorumluluğunu aldı. Bu pazarların toplam büyüklüğü 1 milyonu buluyor. Türkiye 2019’da lokalde 13-14 bin adetlik bir satış rakamına ulaşacak. Diğer ülkelerle birlikte bizim sorumluluk sahamızda ise Nissan 25 bin adet otomotiv satmış olacak. 1 milyonluk pazarda yüzde 2,5 pazar payı almış olacağız.”

SUV SEGMENTİNDE PAZAR LİDERİ

Nissan Türkiye’nin görev alanları ve iç pazara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Doğueri, bu yılın sonunda satışların 400 bini geçeceğini ifade etti. Doğueri, toplamda yüzde 15’lik SUV segment pazar payına sahip olduklarını belirtti. SUV’un Türkiye’deki değişmeyen lideri olduklarını ifade eden Doğueri, Qashqai ile yüzde 17,3 segment payına ulaştıklarının altını çizdi.

PAZAR 400 BİN ADETLERLE KAPANIR

Otomotiv sektöründe yaşanan gelişmeleri değerlendiren Doğueri, son aylarda faizlerin düşmesinin müşteri talebine pozitif yönde yansıdığını ve Nissan olarak yıllık 400 bin adet satış hedefleri olduğunu belirtirken “2018’de toplam otomotiv pazarının yüzde 36 küçülmesine rağmen, Nissan Türkiye olarak yüzde 0,6 ek pazar payı aldık ve pazar payımızı yüzde 4,2 gibi bir orana çıkarttık. Ekibimizin değişen şartlara çok hızlı uyum sağlama kapasitesi sayesinde, önemli başarıları hayata geçirmeye devam ediyoruz” şeklinde konuştu.

LEAF TESTLERİ BAŞLADI SENEYE TÜRKİYE’DE

Emre Doğueri, Nissan’ın en kuvvetli olduğu alanlardan birinin elektrikli araçlar olduğunu ve bu hedeflerin tümünün Nissan Leaf i işaret ettiğini belirtti. 2020’yi Nissan Leaf yılı olarak ilan ettiklerini ve gelecek sene Türkiye’ye getireceklerini belirten Doğueri “Bugünkü şartlar altında elektrikli araç pazarının kesinlikle lider markası olacağız. Türkiye’de Leaf’i test ettik ve şu an son detayları çalışıyoruz. Elektrikli araç pazarı şu an gelişmekte olan bir pazar ve Nissan olarak SUV liderliğimizi elektrikli araçlara da taşıyacağımıza inanıyoruz. Ödüllere doymayan ve dünyada kendini ispatlamış olan Leaf’in 40 ve 60 kilovat’lık iki adet pil tipi mevcut, menzili 170 km’den başlıyor, 450 km’ye kadar çıkıyor” ifadelerini kullandı. Yenilenen Nissan Juke ise 2020 yılını bekleyecek.

YENİ MİCRA EKİMİ BEKLİYOR

Haziran ayında 1.3 litre benzinli, 7 ileri DCT ve 1.5 litre dizel, 7 ileri DCT motorlarını ve şanzımanlarını pazara sunduklarını ve oldukça olumlu geri dönüşler aldıklarını belirten Emre Doğueri, Nissan Türkiye olarak Kasım 2019’dan itibaren 1.3 benzinli motorlu yeni X-Trail’i müşterilerin beğenisine sunacaklarını belirtti. Doğueri ayrıca, yeni Nissan Micra ile ilgili “Yeni Micra 1.0 litrelik benzinli ünite ile geliyor. 99 beygir güce sahip olacak modelimizin düz ve otomatik vites seçenekleri olacak. Ekim sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Geçtiğimiz sene, bir önceki Micra ile 4.6 segment payına ulaşmıştık. Şimdiki hedefimiz yüzde 2,5-3’ler olacak. Gelecek sene eski modelimizin performansına ulaşacağımıza inanıyoruz. Gerek teknolojik anlamda gerekse kullanım kolaylığı ve müşteri beğenisi anlamında dolu bir araç. Yine çok tercih edilen bir model olacağına dair güvenimiz tam” açıklamasında bulundu.