Ford Otosan ve AVL’nin ortak Ar-Ge iş birliği kapsamında başlattığı ‘Platooning-otonom konvoy’ projesinin testleri tamamlandı. Geliştirilen teknolojiyle birlikte taşımacılık sektöründe maliyetler de azalacak. Yakıt tasarrufu ve güvenlik ise en önemli konular olarak öne çıkıyor.

Ford Otosan ve AVL’nin ortak Ar-Ge iş birliği kapsamında başlattığı ‘Platooning otonom konvoy’ projesinin ilk geliştirme aşaması tamamlandı. Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Burak Gökçelik, ağır ticari taşımacılıkta otonom sürüş teknolojisinin kullanımı adına AVL ile kilometre taşı niteliğinde bir süreci geride bıraktıklarını söyledi. Gökçelik, şöyle devam etti: “Donanım, yazılım ve simülasyon testlerini başarıyla gerçekleştirdiğimiz bu teknolojiyi artık yolda da test ediyoruz. Ülkemizde bir ilk olan bu proje, Türkiye’de otonom araç geliştirme faaliyetlerine öncülük edecek. İlk aşaması tamamlanan Ar-Ge iş birliği projemizde, ağır ticari araçlar alanında kaydettiğimiz gelişmeler, sadece Türkiye’de değil, dünyada otonom taşımacılığın hayata geçirilmesinde bir temel teşkil edecek. Bu proje, karbon emisyonunun ve yakıt tüketiminin azalmasına, yol güvenliğinin artmasına ve akıllı ulaşıma olanak sağlayacak.”

ŞİMDİLİK SÜRÜCÜ YOLU İZLEMELİ

AVL Başkan Yardımcısı Rolf Dreisbach da projenin birçok faydasının olacağını söyledi. Dreisbach, şunları kaydetti: “Platooning-otonom konvoy teknolojisinin, toplam sahip olma maliyetini azaltma ve yakıt tasarrufu sağlama gibi faydaları bulunmakta. Belirtilmesi gereken bir nokta da tüm otonom sürüş seviyelerinde uygulanabilecek güvenlik artışıdır. Halihazırda, projenin birinci aşamasında direksiyon, gaz ve fren kontrolü otoban koşullarında otonom olarak yönetilmiştir ancak şimdilik sürücünün yolu izlemesi ve beklenmedik bir durumda aracın kontrolünü ele alması gerekiyor. Bu uygulamada ilerleyen filo, trafik akışını düzenleyecek ve kamyonların birbirini yakın takip etmesi sayesinde otoyolların araç kapasitesini artıracak. Konvoya ait olmayan araçların sollama yapabilmeleri veya otoyol çıkışlarını kullanabilmeleri için konvoydaki araçlar otonom olarak aralarındaki mesafeyi artıracak ve araya girmek isteyen araçlara müsaade edebilecek.”