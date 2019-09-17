Orta sınıfta Japon konforu

Mazda’nın orta sınıftaki lüks sedanı Mazda6, Skyactiv teknolojili altyapısı ve motoruyla dikkat çekiyor. 2 litrelik benzinli motora sanip otomobil, buna rağmen tüketimde küçük hacimli motorlara yakın değerler sunabiliyor

OTO GÜNDEM-TEST MERKEZİ

Japon otomotiv devlerinden Mazda, bir süre önce devreye aldığı Skyactiv teknolojisiyle adından daha sık söz ettirmeyi başardı. Hafifletilmiş karoser ve yüksek sıkıştırmalı atmosferik motor teknolojisiyle çok daha verimli araçlar üretmeye başlayan marka, eksiksiz sunduğu güvenlik donanımlarıyla da premium markalara alternatif olmayı hedefliyor. Marka, orta sınıftaki (D) temsilcisi Mazda6 ile sınıfının en şık ve sportif otomobillerinden birini sunuyor. Bu ayki konuklarımızdan olan Mazda6, koyu metal alaşım jantlarıyla çekici bir görünüme sahip.

SINIFININ İRİ MODELLERİNDEN

Markanın ödüllü KODO Hareketin Ruhu tasarım anlayışıyla şekillendirilen araç aerodinamik olarak da başarılı. Araç, büyük marka logosu ve onu çevreleyen dev ızgarasıyla karakteristik bir görünüme sahip. Geniş hava girişlerine sahip ön tampon ve kenarlara yerleştirilen sis farlarıyla birlikte tüm aydınlatmalarda LED kullanılmış. Arka bölümdeyse profile kadar taşan LED far grubu ve spoyler efekti veriler bagaj kapağıyla dinamik tasarım devam ettiriliyor. Aracın uzunluğu 4.87 metre, genişliği 1.84 metre ve yüksekliğiyse 1.45 metre. 2.83 metrelik aks mesafesi de düşünüldüğünde aracın ne kadar iri olduğu daha net ortaya çıkıyor. Bu büyüklükteki 2 litrelik motora sahip bu aracın ağırlığıysa 1584 kilogram. Aracın iç mekanında beyaz deri döşeme hakim. Kokpitin üstünü de saran deri döşeme hem kalite hem konforu artırıyor. Şık tasarımlı iç mekanda kalite seviyesi oldukça yüksek.

SADE TASARIM HAKİM

Sade ve net okunabilen gösterge paneli, hemen üstündeki head-up display ekranından da takip edilebiliyor. 8 inçlik renkli dokunmatik ekranın tepkileri başarılı, kalite seviyesi de yüksek. Bu ekran vitesin arkasındaki kumanda biriminden de müdahale etmek mümkün. Elektrikli ön koltuklar standart olarak sunulurken sürücü için hafıza da unutulmamış. Son derece rahat olan koltuklarda ısıtma fonksiyonu da var. Alçak oturma pozisyonu, eğimli ön konsol ve sportif koltuklar, orta sınıf bir araçta değil de spor bir otomobildeymiş gibi hissettiriyor. Arka bölüm ise tek kelimeyle ferah. Tavan eğimli olsa da alçağa yerleştirilmiş koltuklar baş ve diz mesafesini sınıf ortalamalarının üzerine taşımış. 480 litrelik bagaj hacmi de düşük yükleme eşiği sayesinde oldukça kullanışlı.

165 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Türkiye’de tek donanım ve motorla satılan araçta 2 litrelik benzinli motor görev yapıyor. Skyactiv teknolojisiyle geliştirilen ünite, 165 beygir güç ve 213 nm tork üretiyor. 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilen motor, üst devirleri seviyor. Hızlı ve sarsıntısız geçişleriyle konforu destekleyen şanzıman, aracı 0’dan 100 km/s sürate 10.6 saniyede tamamlıyor. Aracın son sürati ise saatte 209 kilometre. Fabrika verilerine göre ortalama tüketimi 6.1 litre olan araç, bizim ağırlıklı olarak şehir içindeki kullanımımızda 7.6 litrelik değere ulaştı. Tüketim otoyol sürüşlerinde ise rahatlıkla 6 litre seviyesine düşebiliyor. Yol tutuş ve sürüş konforu olarak oldukça beğendiğimiz aracın net tepkiler veren direksiyon sistemi keyifli bir kullanım vadediyor.

FİYATI 337 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Araçta hem konfor hem güvenlik donanımlarında eksik bulmak çok zor. Tek paket olarak sunulan araç 337 bin 555 liralık (Eylül 2019) etiketle satılıyor. Motor hacmi ve zengin donanım düşünüldüğünde fiyat normal seviyede. Araçta adaptif ön farlar, geri görüş kamerası, uzun far kontrol sistemi, ön ve arka akıllı şehiriçi fren desteği, arka trafik uyarısı, kör nokta izleme sistemi, Mazda gelişmiş darbe önleme sistemi, şerit takip destek sistemi, sürücü dikkat uyarısı, 11 hoparlörlü Premium Bose ses sistemi, ön/yan/perde (hem ön hem arka sıra için) hava yastıkları, sürücü tarafı hafızalı elektrikli ve ısıtmalı ön koltukları, anahtarsız giriş ve çalıştırma, start/stop sisteminin de yer aldığı uzun bir donanım listesi sunuluyor.