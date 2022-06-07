Türkiye’de 2022 yılın otomobili ödülünün sahibi belli oldu. Kıyasıya yarışan 7 farklı model, en yüksek puan için limitleri zorladı. Bu yıl 7’nci kez düzenlenen yarışma sonucunda OGD üyelerinin puanlarıyla birinciliği elde eden Hyundai Tucson, 3710 puan alarak finale kalan 7 otomobil arasından birinci seçildi.

Türkiye’de 2022 yılın otomobili ödülünün sahibi belli oldu. Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl 7’ncisi düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının birincisi Hyundai Tucson oldu. İstanbul Park’ta düzenlenen yarışmanın finalinde OGD üyesi 64 otomotiv gazetecisinden toplamda 3710 puan alan Hyundai Tucson birinciliğe ulaştı.

YILIN TASARIMI BMW 4 SERİSİ GRAN COUPE’YE

“Yılın Tasarımı” kategorisinde birinciliği BMW 4 Serisi Gran Coupe kazanırken bu yıl ilk kez verilen “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü Fiat Egea Hybrid Lansmanı, “İnovasyon” ödülünü ise Yol Arkadaşım Connect projesiyle yine Fiat kazandı.

38 ADAY YARIŞTI

“Türkiye’de Yılın Otomobili” yarışmasının ilk etabında; 38 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” gibi kriterler açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobili”ni belirleyen ikinci etapta ise Citroen C4, Honda Civic, Hyundai Tucson, Mercedes-Benz C Serisi, Nissan Qashqai, Opel Mokka ve Renault Taliant finale kalmaya hak kazandı. Birinci seçilen Hyundai Tucson “Yılın Otomobili” logosunu bir yıl boyunca basın bülteni ve reklamlarında kullanabilecek.

HYUNDAI İKİNCİ KEZ ÖDÜL ALDI

Yılın Otomobili Ödülü’nü alırken Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel yaptığı konuşmada bu ödülü ikinci kez kazanmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek “Kazanmış olduğumuz bu ödül için tüm OGD üyelerine teşekkür ediyorum ve aynı zamanda bu yarışmada emek gösteren diğer tüm rakip marka temsilcilerini de yürekten kutluyorum.” şeklinde konuştu.

YILIN OTOMOBİLİ 2022’DE HANGİ OTOMOBİL NE KADAR PUAN ALDI?

Hyundai Tucson 3710 puan

Honda Civic 2980 puan

Opel Mokka 2790 puan

Nissan Qashqai 2080 puan

Mercedes-Benz C Serisi 1980 puan

Renault Taliant 1470 puan

Citroen C4 990 puan