Bir devir daha kapandı: Bursalı Doblo İspanyol vatandaşı oldu

TOFAŞ fabrikalarında üretilen Fiat Doblo, 23 yıl aradan sonra yerli üretimden çıkıyor. Markayı iflasın eşiğinden çeviren model, Stellantis ortaklığı ile artık İspanya’da üretilecek. KAP’a açıklama yapan TOFAŞ, 2022’de biten üretimi 2023’e kadar uzatmak istiyor. Böylece Fiat’ın dillere destan ‘enişte Doblo’su İspanya’ya kaçacak.

Fiat’ı iflasın eşiğinden kurtaran Doblo, 23 yıl sonra Türkiye’den kesin çıkış yapıyor. Enişte Doblo’su olarak dillere dolanan model, Türkiye’deki serüveninin sonuna geldi. Yeni nesliyle artık İspanya’da banttan inecek. 2021 yılında FCA’nın PSA ile başlayan ortaklığı TOFAŞ tarafında taşları yerinden oynattı. İki markanın birleşimiyle ortaya çıkan Stellantis markası, kârlılığa odaklanınca üretimde de işler değişti. TOFAŞ’ın Bursa’da ürettiği 22 yıllık Doblo, şimdi İspanyol oldu. TOFAŞ duyuruyu Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptı. Oraya yapılan açıklamada Fiat Doblo’nun Stellantis’in İspanya’nın Galiçya bölgesindeki Vigo fabrikasında üretileceği aktarıldı.

ÜRETİMİN 2023’E KADAR UZATILMASI İSTENİYOR

TOFAŞ’ın yaptığı açıklama şöyle sürdü: “2022 yılı sonuna kadar TOFAŞ fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

5 MARKA TEK MODEL

Stellantis’in aldığı bu kararla birlikte hafif ticari araçlarda 5’iz dönemi de başlayacak. Uzatma gerçekleşmez ise 2022 sonrasında Fiat, Peugeot, Opel, Citroen ve Toyota’nın hafif ticari modelleri aynı banttan yola çıkacak.

ELEKTRİKLİ VERSİYONU DA OLACAK

Geçtiğimiz günlerde Stellantis’ten yapılan açıklamada da yeni Doblo’nun yeni neslinde tam elektrikli bir seçenek ile de tüketiciye sunulacağı kaydedildi. Böylece 5’inci nesil Doblo, Fiat markasının yerli olmasa da üçüncü yüzde yüz elektrikli modeli olacak.

İLK ETAPTA 280 KİLOMETRE MENZİLLE GELECEK

Yeni Doblo’nun elektrikli versiyonunda ise 100 kW elektrik motor ve 50 kWh kapasiteli batarya görev yapacak. Bu kombinasyon ile birlikte Doblo’nun menzili 280 kilometre olduğu da paylaşılanlar arasında. Elektrikli Doblo’nun son hızı saatte 130 km torku ise 260 Nm olacak.

1.3 VE 1.6 DİZEL TARİH OLUYOR

Aynı zamanda eski 1.3 ve 1.6 litrelik motorlar da Doblo için tarihe karışacak. Grubun diğer modellerinde olduğu gibi yeni Doblo’da da 1.5 litrelik dizel motor görev yapacak. 100 ve 130 beygirlik motor seçeneklerinde 8 ileri otomatik şanzıman da sunulacak. Aynı zamanda Doblo’da 1.2 litrelik benzinli motorunda yer alacağı söyleniyor. 100 beygir güç üreten bir benzinli motor seçeneği de yer alacak.

KAPASİTENİN YARISI BİLE KULLANILMAYACAK

TOFAŞ Bursa tesislerinde Fiat Doblo haricinde Egea modelleri ve Fiorino üretimi gerçekleştiriyor. Tesisin yıllık üretim kapasitesi yılda 450 bin adet. OSD verilerine göre, fabrika bunun geçen yıl sadece yarısını kullanmıştı. Tedarik sürecinde yaşanan sorunlar ve pandemi TOFAŞ’ı yıllık 228 bin 544 adetlik üretim seviyesine getirdi. 2021 Faaliyet Raporuna göre de bunun 77 bin 520 adedini ise Doblo oluşturmuştu. Doblo’nun yerini ne dolduracak şimdilik bilinmiyor. Fakat yerine farklı bir model gelmezse kapasitenin yarısı bile dolmayacak. Stellantis ortaklığıyla markada köklü değişimlerin yaşandığı ortada.