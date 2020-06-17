KIA garanti sürelerine 1 ay daha ekledi

KIA, Covid- 19 önlemleri çerçevesinde yetkili servislere gelemeyen araç sahiplerine vermiş olduğu ek garanti süresini 31 Temmuz’a kadar uzattı.

KIA, Covid-19 önlemleri çerçevesinde servislere gelemeyen araç sahiplerini düşünerek garanti sürelerini 30 Haziran’a kadar uzatmıştı. Mevcut durumu değerlendiren KIA, 1 Nisan ile 30 Haziran 2020 tarihleri arasında garantisi sona eren araçların garanti sürelerinin 31 Temmuz 2020’ye kadar devam etmesine karar verdiğini duyurdu.

150 BİN KM GARANTİ VERİYOR

Bu kapsamda binek araçlarda 5 yıl 150.000 km, ticari araçlarda ise 3 yıl 100.000 km’ye kadar garantisi olan araçların, salgın sebebiyle uzatılan garanti süreleri 1 ay daha devam edecek. Bu ek süre zarfında ücretsiz onarım hizmetinden faydalanmak isteyen KIA araç sahipleri, KIA yetkili servislerinden randevu alarak işlemlerini yaptırabilecek.