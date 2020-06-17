Brisa’dan iklim liderliği şarkısı

Brisa, Karbon Saydamlık Projesi (CDP) 2019 sonuçları kapsamında elde ettiği güçlü başarıları ‘Sosyal Müzik’ iş birliğiyle tanıttı. 4. kez CDP Türkiye İklim Değişikliği Liderleri arasında yer alan ve ‘Tedarikçi İletişimi Derecelendirmesi’ alanında da küresel liderler arasına giren Türkiye’den tek şirket olan Brisa, özel olarak hazırlanan bir şarkı ile bu başarılarını paylaşıyor.

Bridgestone ve Lassa markalarıyla Türkiye lastik pazarı lideri Brisa, uluslararası çevresel raporlama platformu CDP Türkiye tarafından kazandığı iki ödülü, ‘Sosyal Müzik’ iş birliği ile hazırladığı bir şarkıyla duyurdu.

BİRİMİZ HEPİMİZ İÇİN

Brisa’nın “Brimiz Hepimiz İçin” anlayışı doğrultusunda, gönülden bir yaklaşımla çözümün parçası olma stratejisinin bir ürünü olan bu başarılı sonuçlar, müzikle birlik ve dönüşüm yaratmaya odaklanan bir platform olan Sosyal Müzik sanatçıları tarafından seslendirildi. Şarkıda, sanayinin öncü kuruluşlarından Brisa’yı, iklim değişikliği ile mücadelede başarıya götüren çevre ve insan odaklılık, teknoloji gücü gibi faktörlere yer verildi. Böylece Brisa, yenilikçi iletişim yöntemleri ile insan ve çevre odaklı hizmetlerinin bilinirliğini artırmaya ve ekosisteminde yarattığı bilinci geniş kitlelere yayarak farkındalığı artırmayı hedefliyor.

Şarkıyı dinlemek için: https://www.youtube.com/watch?v=sPvsY59FMoM