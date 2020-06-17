Lüks orta sınıfın en iyisi mi?

BMW’nin premium orta sınıftaki başarılı modeli 3 Serisi, yeni nesliyle gözünü zirveye dikti. Sürüş keyfiyle tanınan araçta görev yapan küçük hacimli motor, performansla tüketim dengesini sağlamayı başarıyor.

BMW 3 Serisi M Sport test sürüşü konuğumuz oldu. Otomotiv pazarındaki rekabet, premium modellerde çok daha çetin geçiyor. Alman markaların öne çıktığı lüks otomobil pazarının önemli oyuncularından BMW, 7’nci nesliyle yollara çıkardığı 3 Serisi ile sınıf liderliğine gözünü dikti. Markanın bugüne kadar ürettiği en iyi 3 Serisi olan yeni araç, premium orta sınıftaki rakiplerine gözdağı veriyor.

M SPORT VERSİYONUYLA ÇOK İDDİALI

Konuğumuz olan yeni BMW 3 Serisi M Sport test, küçük hacimli güçlü motoru ve M Sport versiyonuyla çok iddialı bir paket sunuyor. Markanın her yeni modelinde olduğu gibi büyütülen böbrek ızgarasıyla hemen dikkat çeken yeni araç, büyüyen boyutları ve estetik tasarımıyla 5 Serisi’ne gönderme yapıyor. 4.7 metreyi aşan boyuyla sınıfının uzun modelleri arasında yer alan 320i, çekik farları, geniş hava girişlerine sahip M Sport tamponu ve geniş motor kaputuyla oldukça şık bir tasarıma sahip. Arka bölüm de ön tasarım kadar sportif. Bugüne kadarki en güzel 3 Serisi stoplarına sahip araçta M imzalı tampon, çift çıkışlı egzoz ve küçük bagaj spoyleri arkadan gelen sürücüleri etkileyici bir manzara vadediyor. Siyah renkli alaşım jantlar da sportif tasarımı destekliyor.

KONFOR BEKLENTİLERİ AŞIYOR

Aracın iç mekanı da tamamen yeni. Malzeme kalitesi ve işçilik olarak sınıfının referans modeli olabilecek kadar başarılı olan 320i, ergonomik olarak da iyi iş çıkarıyor. Sportif koltuklar, sert virajlarda yolcuları sabit tutmayı sağlarken konfor olarak da oldukça başarılılar. Sportif ayarlı süspansiyon sistemi, beklentilerin çok üzerinde bir konfor seviyesi sunabiliyor. 2.85 metrelik aks mesafesinin getirisi olarak arka bölümde de ferah bir yaşam alanı sağlanmış. Araçta kullanılan 12.3 inçlik yüksek çözünürlüklü gösterge paneli ve yanındaki 10.25 inçlik multimedya ekranı etkileyici bir atmosfer oluşturuyor. Marka işi o kadar ilerletmiş ki, havalandırma ızgaralarının arasında bile klima için küçük bir ekran kullanmış. Yeni vites kolu hem tasarım hem kullanım olarak beğenimizi kazandı. Konsoldaki kablosuz şarj bölümü de artık çok daha kullanışlı. Otomatik açılan bagaj kapağının ardında 480 litrelik hacim yer alıyor.

170 BEYGİRLİK BENZİNLİ

Yeni 3 Serisi, Türkiye’de sadece 320i versiyonuyla satılıyor. 1.6 litrelik turbo beslemeli benzinli motora sahip araç, 170 beygir güç ve 250 nm tork üretiyor. 1525 kilogramlık otomobile oldukça iyi bir performans sağlayan motor, gücünü 8 ileri otomatik şanzımanla arka aksa iletiyor. Araç. Bu kombinasyonla 0’dan 100 km/s sürate 7.7 saniyede ulaşıyor ve saatte 232 kilometre hıza kadar da nefesi kesilmiyor. Ara hızlanmalarda da beklentileri karşılayan otomobil, şaşırtıcı şekilde sessiz. Motorun sesini duymak için 5 bin devir seviyesine kadar çıkmak gerekiyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİL GİBİ

Genel izolasyon da çok başarılı olunca, elektrikli araçları aratmayan bir sessizlik ortaya çıkmış. Buna rağmen 320i, tam bir BMW. Limitleri oldukça yüksek olan otomobil, sınıfının en iyi yol tutan modeli olmayı sürdürüyor. Sessiz sürüşü, konfor seviyesi, performans ve sürüş keyfiyle yeni 3 Serisi, bize göre premium orta sınıfın en iddialı oyuncusu.

424 BİN LİRADAN BAŞLIYOR

Küçük hacimli motor, performansıyla olduğu kadar düşük tüketimiyle de iddialı. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 6.0 litre (M Sport: 6.4 litre). Sakin kullanımda oldukça tutumlu olan motor, bizim kullanımımızda da 6.7 litrelik ortalamayı tutturdu. BMW, yeni 320i’yi 424 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunuyor. Bize konuk olan M Sport ise 464 bin 900 liralık etiket taşıyor. (HAZİRAN 2020) Araçta yarı otonom sürüş, akıllı güvenlik sistemleri ve aktif güvenlik sistemlerinin tamamı kullanılıyor. Tabii ki donanım listesi gibi opsiyon listesi de uzun tutulmuş.