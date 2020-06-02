BMW 4 Serisi Coupe’nin yeni versiyonu tanıttı. Daha büyük bir böbrekle pazara adım atan BMW 4 Serisi, Türkiye’ye kasım ayında gelecek. 420i olarak Türkiye’de satışa sunulacak modelin ilk etapta 1.6 litrelik benzinli üniteyle boy gösterecek.

BMW 4 Serisi yeni yüzüne kavuştu. Daha büyük bir böbrek tasarımıyla yola çıkan 4 Serisi Coupe versiyonuyla tanıtıldı. Daha keskin çizgileriyle yeni tasarım dilini öne çıkaran ve BMW’nin coupé geleneğinde ulaştığı en son noktayı temsil ediyor. Yeni BMW 4 Serisi Coupé, Ekim ayından itibaren showroom’larda BMW tutkunlarıyla buluşmaya ve Kasım ayından itibaren yollarda olmaya hazırlanıyor. Yeni model, Türkiye’de ilk etapta 1.6 litre 170 bg benzinli motora sahip 420i modeli ile satışa sunulacak.

LED FARLAR STANDART

Çarpıcı gövde tasarımı ve benzersiz orantılarıyla Yeni model, BMW dikey Böbrek Izgara tasarımına yeni bir yorum getiriyor. Güçlü omuz çizgisiyle coupé görünümünü gözler önüne seren modelde LED farlar standart olarak sunulacak. Opsiyonel olarak sunulan BMW Laserlight da tercih edilebiliyor. Araç, göz alıcı L-şekilli ışık çubuklarına sahip karartılmış LED stoplarla birlikte çarpıcı dış tasarımına son noktayı koyuyor.

AĞIRLIK MERKEZİ ALÇALTILDI

Hassas şekilde optimize edilen gövde yapısı ve şasi teknolojisiyle Yeni BMW 4 Serisi Coupé, tutkunlarına karakteristik bir sürüş deneyimi sunuyor. Ağırlık merkezinin 21 milimetre daha alçağa çekilmesiyle, arka aks izi Yeni 3 Serisi Sedan’dan 23 milimetre daha geniş olarak tasarlanan Yeni Coupé, hafifletilen gövde ve şasi yapısıyla 50:50 ağırlık dengesi elde ederken, aynı zamanda eşsiz aerodinamisiyle birlikte kullanıcılarına benzersiz bir sürüş deneyimi sunuyor.

SPORTİF TASARIM

Sportif sürüş keyfine odaklanan iç tasarımıyla Yeni BMW 4 Serisi Coupé, sürücü odaklı kokpitiyle dikkatleri üzerine çekiyor. 10.25 inç’lik bilgi-eğlence ekranının yanında, tamamen dijital 12.3 inçlik gösterge paneli de modelde kullanılıyor. Sportif görünümünü M Sport tasarım seçeneğiyle en üst seviyeye çıkaracak. Coupé’de, M Sport’a özgü tasarımlı Deri Direksiyon ve M Sport Koltuklar göz alıcı bir iç tasarım yaratacak. Opsiyonel olarak sunulan yeni nesil BMW Head-Up Display yüzde 70 daha geniş projeksiyon yüzeyi sunarken, dijital gösterge kümesindeki çevrenin yenilikçi 3D görselleştirmesi, sürücüler için otomobilin ve çevresinin yanı sıra aktifleştirilmiş yardım sistemlerinin sunduğu işlevleri de daha rahat takip edilebilmesine olanak sağlıyor. Ayrıca, araçta, önceki modele göre önemli ölçüde geliştirilen sürücü destek sistemlerine eklenen otomatik fren yapma özelliğine sahip ve direksiyonu da yönlendirebilen Şerit Terk Uyarısı da standart olarak sunulan özellikler arasında.

ZENGİN DONANIMLA GELECEK

Yeni BMW 4 Serisi Coupé, BMW’nin en gelişmiş donanımlarıyla yollarla buluşacak. araçta standart olarak sunulan Sürüş Asistanı, otomatik park özellikli Park Asistanı ve Geri Sürüş Asistanı sistemlerine ek olarak; en modern multimedya teknolojisine sahip BMW Live Cockpit Professional, 16 hoparlörlü Harman Kardon Ses Sistemi, kablosuz şarj fonksiyonuna sahip Akıllı Telefon Bağlantı Sistemi, Apple CarPlay ve Android Auto özelliklerini içeren Akıllı Telefon Arayüzü BMW tutkunları için öne çıkan donanımlar olacak.