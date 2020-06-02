Sıfır ve ikinci el araç kredisi nasıl alınır?

Sıfır araç ve ikinci el de taşıt kredileri düştü. Sıfır araç ve ikinci el kredisi nasıl alınır? Detayları nedir? sizler için cevapları bir araya getirdik.

Sıfır araç ve ikinci el de taşıt kredileri düştü. Sıfır araç ve ikinci el kredisi nasıl alınır? Detayları nedir? Sorusunun cevabı haberimizde. Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır kilometre binek araç veya ticari araç satın alımlarında geçerli olacak. Bireysel/kurumsal müşterilere firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişebilir. Oranlar aylık yüzde 0,49-0,69 ile değişim gösterecek.

6 AY ÖDEMESİZ UCUZ KREDİ

İkinci el binek araç veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilere yüzde 0,82 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sağlanacak. Azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli 2. el binek otomobil ve ticari taşıt kredilerinde azami limit 150 bin TL olacak. Kredi tutarı kasko değeri üzerinden öz kaynak/yabancı kaynak üzerinden hesaplanacak olup 7 yaşa kadar olan taşıtlar kredilendirilecek. Sıfır ve 2. el tüm taşıt kredilerinde asgari öz kaynak ve azami vade yasal sınırlamaları uygulanacak. Taşıt kredisi paketi için başvurular 5 Haziran’dan itibaren şubelere yapılabilecek.

HANGİ BANKALAR KREDİ VERİYOR?

Yeni araba ya da ikinci el araba almak isteyen vatandaşlar, Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Bankası tarafından verilecek 0.49 ile 0.69 faiz oranlarındaki kredilerden kullanabilecekler.

ZİRAAT BANKASI İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

Başvuru Formu

Nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport fotokopisi

Çalışma durumunuza göre gelir belgesi

Serbest Meslek Mensupları için, bağlı oldukları meslek kuruluşundan alınan üyelik belgesi fotokopisi

Tüzel kişiliklerin ortağı olan kişilerden ortağı olduğunuz şirkete ait ana sözleşmenin yayımlandığı ticaret sicil gazetesi/gazeteleri fotokopisi,

Şubece istenebilecek diğer belgeler

HALKBANK TAŞIT KREDİSİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Nüfus cüzdanı

Gelir belgesi

Şirket ortağı olunması halinde vergi levhası veya Ticaret Sicil Gazetesi’nde yer alan kuruluş ilanı fotokopisi, son üç yıla ait bilanço ve gelir tablosu

0 otomobil için proforma fatura

İkinci el araba için araç ruhsatı

VAKIFBANK TAŞIT KREDİSİ EVRAKLARI