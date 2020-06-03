Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini yaza fırsatlarla hazırlıyor. 11 Temmuz 2020 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan Yaz Servis Kampanyası kapsamında*, binek ve hafif ticari Renault ve Dacia modellerinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor.

Renault ve Dacia sahipleri, otomobillerini yaza fırsatlarla hazırlıyor. 11 Temmuz 2020 tarihine kadar yetkili servislerde geçerli olan Yaz Servis Kampanyası kapsamında*, binek ve hafif ticari Renault ve Dacia modellerinde tüm bakım ve mekanik onarımlarında yüzde 20 indirim fırsatı sunuluyor. Renault ve Dacia’da servis kampanyası

LASTİK ALANA AKARYAKIT HEDİYE

Kampanya kapsamında lastik alımlarında da cazip fırsatlar bulunuyor. 4 Adet Michelin lastik alana 280TL’lik yakıt kartı verilirken Maximum Kart’a özel +4 taksit imkanı tanınıyor. Renault ve Dacia’da servis kampanyası.

KAPIDAN AL KAPIYA BIRAK

Ayrıca Renault ve Dacia yetkili servislerinde müşteri ve çalışanların sağlığı için Covid-19 kapsamında Kapıdan Al – Kapıya Teslim hizmeti de sunuluyor.

DACİA HİKAYESİ

Dacia hikayesi Türkiye’de 16 yıl önce başladı. Türkiye’deki serüvenine yaklaşık 16 yıl önce başlayan Dacia, 400 bin adetlik satışa ulaştı. Renault Grubu’nun 1999 yılında bünyesine kattığı Dacia’nın ilk modeliyse Logan sedan idi. Ulaşabilir fiyatıyla dikkat çeken marka, bu zamana kadar hep halkın aracı oldu. Dacia, ürün yelpazesini 2008 yılında Sandero ve Sandero Stepway modelleri ile zenginleştirdi. Kompakt ve ferah bir iç mekana sahip B segment modeli Sandero kısa sürede beklenenden fazla ilgi gördü.

2010’DA DUSTER İLE DEVRİM YAPTI

Marka, 2010 yılında ise devrim niteliğinde bir SUV model olan Duster’ı erişilebilir bir fiyatla pazara sunarak ezber bozmaya devam etti. Sandero (Stepway dahil), bugüne dek toplam 2.1 milyon, Duster ise 1.6 milyon adet satış kaydetti. Marka, 2007’de Logan MCV (station wagon) ve 2012’de Lodgy (MPV) ve Dokker (Multix ve Van) lansmanı ile eksiksiz bir ürün gamına sahip oldu. Dacia, Türkiye’de pazara sunulduğu 2004 yılından 2020 Nisan’a kadar toplam 387 bin 866 adet satış gerçekleştirdi. Marka, Türkiye marka sıralamasında 7 bin 175 satış adedi ve 4,8 pazar payı ile bugün 8’inci sırada yer alıyor. Türkiye’de Duster, lanse edildiği Nisan 2010’dan bugüne müşterilerin büyük beğenisini kazandı. Duster 2013–2019 yılları arasında son 7 yılda 4×4 liderliğini bırakmadı.

6.5 MİLYON ADETLİK SATIŞA ULAŞTI

Sandero ise Türkiye’de 2008 yılındaki lansmanından bugüne dek 104 bin 881 adet, Duster ise 2010 yılından bu yana 119 bin 327 adet satış gerçekleştirdi. Lodgy lanse edildiği 2013 yılından beri 8 yıldır açık ara C-MPV’de segment lideri. Dünya satışları toplam 6,5 milyon adede ulaşan ve Avrupa’da 15’inci yılını kutlayan marka, bu yıl ayrıca Avrupa’nın en uygun fiyatlı elektrikli otomobili olmayı hedefleyen Spring modelinin tanıtımını gerçekleştirdi. Orijinal fabrika çıkışlı Dacia LPG’li versiyonları da yakın zamanda müşterilerle buluştu.