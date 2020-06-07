Renault MAİS, normalleşme sürecine başladı. Müşteri ve çalışanlarının sağlığını korumak üzere Yetkili Satıcı ve Servislerinde çok geniş kapsamlı bir “Covid-19 Önlemleri” uygulaması başlattı.

Renault MAİS servis ve satıcıları yeni döneme hazır. Yetkili Satıcı ve Servisler için çalışma esasları ve önerilerden oluşan uygulamaya geçiyor. İş faaliyetlerinin devamının nasıl sağlanacağı konusunda Sağlık Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın zorunlu tuttuğu önlemlere ek olarak, metot ve tavsiyelerin yer aldığı bilgiler bulunuyor. Renault servis ve yetkili satıcıları renautlile paylaşılan bilgiler; genel öneriler, satış süreçleri, satış sonrası süreçleri, Covid-19 dezenfeksiyon prosedürleri başlıklarından oluşuyor.

MÜŞTERİ GÖRÜŞMELERİNDE DEĞİŞİM

Müşteri ile fiziksel görüşme, personel sağlığı, satış ve satış süreçleri konularında detay içeren çalışmada, bu kapsamda yer alan deneme sürüşüne ait ayrıntıların yanı sıra araç teslimat hazırlığı kuralları da yer alıyor. Randevulu müşteri kabulü ve yol yardımı konularında da önlem ve uyarılara geniş biçimde yer veriliyor. Yetkili Satıcı ve Servislere asılmak üzere müşteri ve çalışanlara hatırlatma niteliğinde 8 farklı içeriğe sahip uyarı posteri bulunuyor.

TÜM SATIŞ VE SERVİS HİZMETLERİ DENETLENECEK

Tüm satış ve servis hizmet noktaları, kontrol listesi kapsamında yerinde ziyaret veya online şekilde bağımsız bir denetim firması tarafından denetlenecek. Diğer taraftan müşteriler dilerse, Renault Yetkili Satıcıları’nda kapıdan kapıya araç teslimi hizmetinden faydalanabilecek. Sosyal mesafeye uygun şartlarda, maske ile çalışan ekip, randevu alan müşterinin evinden aracını alıp bakım sonrası dezenfekte ederek teslim edecek.