Honda HR-V’ye güç nakli

Yeni Honda HR-V Sport, performans meraklılarını heyecanlandıracak olan 182 beygir gücüne sahip turbo beslemeli motoruyla geldi. Yeni Honda HR-V Sport 249 bin TL’den satışa sunuldu.

Honda HR-V, sport versiyonu ile satışa çıktı. Yeni Honda HR-V Sport, 182 beygir gücüne sahip 220 Nm tork üretebiliyor. Turbo beslemeli, 1.5 litre hacimli i-VTEC benzinli turbo motoru ile sürüş performansı isteyen kompakt SUV olarak dikkat çekiyor. İlk bakışta dış görünümde dikkati çeken bal peteği görünümlü ön ızgarayı tamamlıyor. Siyah renkteki yan marşpiyeller, siyah jantlar, siyah yan aynalar, siyah çamurluk korumalıklar ve siyah arka tampon Honda HR-V’nin sportif ruhunu ortaya koyuyor. Bu parlak siyah detaylara ek olarak LED ön sis farları yer buluyor. 18’’ alaşımlı siyah jantlar, çift egzoz çıkışı ve arka spor tampon da yeni görünümdeki sportif ruhu sergiliyor.

İÇ MEKANDA SİYAH KIRMIZI KOMBİNİ

Honda HR-V’nin dokunma hissi uyandıran yumuşak malzemelerle bezenen Magic Seat® tasarımı da yolcuyu daha da kavrayan bir yapıyla geliştirildi. İç mekanın en belirgin değişimi olan, koltuklarda ve konsolda kendini gösteren siyah ve koyu kırmızı renkleri içeren tasarım ise spor çizgisini güçlendiriyor. Alaşım pedallar da dış gövdedeki parlak siyah detayını tamamlıyor. Kabin konforu özellikleri arasında Executive donanımda da yer alan Aktif Gürültü Engelleme Sistemi yer alıyor. HR-V’de sürücü ve beraberindeki yolcular 100 km/s hızla seyahat ederken sadece 65 dB’lik kabin gürültüsü hissedebiliyor. Honda HR-V Sport, elektrikli park freni, dokunmatik iklimlendirme paneli ve One – Touch Indicator gibi özelliklerin yanı sıra Akıllı Dokunmatik İç Mekan tasarımı da kullanım kolaylığını arttırıyor.

ZENGİN DONANIMA SAHİP

Honda HR-V’de bulunan Şehir içi Aktif Fren Sistemi özellikle şehir içindeki düşük hızlarda gerçekleşen kazaları önlemek için tasarlandı. Radar teknolojisi ile sürüş yönünde yolu tarıyor. Sistem olası bir çarpışma riski oluşması halinde sürücüyü sesli ve işitsel olarak uyararak otonom olarak fren yapıyor. Honda’nın Gelişmiş Sürücü Destek Sistemi’nde (ADAS) ise aracın önüne ve arkasına bakan kameralar dışında radar sensörleri de kullanıyor. Altı hava yastığı ile donatılan Honda HR-V’nin platformu Honda’nın çarpma enerjisini daha eşit bir şekilde dağıtmak için birbirini bağlayan yapısal elemanlar ağını kullanan ACE™ (Gelişmiş Uyumluluk Mühendisliği) gövde yapısından yararlanıyor. Platin Beyaz, Ralli Kırmızı ile Sport versiyona özel Platin Gri olmak üzere 3 farklı renk seçeneğine sahip olan CVT otomatik şanzımana sahip yeni Honda HR-V Sport 249 bin TL’den satışa sunulacak.