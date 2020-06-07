Citroen modelleri haziranda indirimli ve kampanya dahilinde. C5 Aircross, C3, Berlingo modelleri haziran fırsatıyla kampanya fırsatıyla tüketicilere sunuluyor.

Citroen haziran kampanya için kolları sıvadı. Citroen Türkiye, Haziran ayına özel çok cazip ve çeşitli finansman kampanyaları sunuyor. Citroen modellerine 111.000TL’den başlayan fiyatlarla sahip olmak mümkün. Üstelik seçili modellerde geçerli 40.000TL için 48 ay %0,85 faiz ile ayda sadece 1.050TL taksitli kredi imkanı var. 80.000TL için 24 ay %0,89 faiz ile taksit ödemelerine Eylül’de başlamak mümkün. Kredi kullanmak istemeyen müşteriler için ayrıca 6.000 TL’ye varan nakit indirimi sağlanıyor.

KAMPANYALI CITROEN C5 AIRCROSS

Citroën C5 Aircross SUV, 40.000TL’ye özel 48 ay %0,85 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050TL taksit imkanı ile satışa sunuluyor. Yeni Citroën C5 Aircross SUV’a 80.000TL için 24 ay %0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme avantajı ile de sahip olmak mümkün. Ayrıca seçili modellerde geçerli 6.000TL nakit alım indirimi ile yeni C5 Aircross SUV tüm Citroën Yetkili Satıcılarında. C3 Aircross SUV, seçili modellerde geçerli 4.000TL nakit alım indirimi var. 40.000TL’ye özel 48 ay %0,85 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050TL taksit imkanı ile veya 80.000TL için 24 ay %0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme avantajı ile 148.500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Citroen haziran kampanya dahilinde.

CITROEN BERLİNGO İNDİRİMLİ

Citroen Berlingo’ya 40.000TL’ye özel 48 ay %0,85 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050TL taksit imkanı ile veya 80.000TL için 24 ay %0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme avantajı ile sahip olmak mümkün. Citroën C3 111.00TL’den başlayan fiyatlarla tüm Citroën Yetkili Satıcılarında. Verimli ve ekonomik BlueHDi motorlarla donatılmış tüm Citroën hafif ticari modellerine 40.000TL’ye özel 48 ay %0,85 faiz seçeneği ve ayda sadece 1.050TL taksit imkanı ile veya 80.000TL için 24 ay %0,89 faiz seçeneği ve iki ay taksit öteleme avantajı ile sahip olmak mümkün.