Toyota Hilux yeni yüzüne kavuştu. Yeni Toyota Hilux, invincible donanımı, araçlarını hem iş hem de özel hayatlarında kullanmak isteyenler için tasarlandı.

Toyota Hilux yeni yüzüne kavuştu. 1968 yılından bu yana elde ettiği bu unvanını defalarca kanıtlayan yeni Toyota Hilux, ulaşılmaz zirvelere tırmandı. 2019’da dünyanın en zorlu rallisi olan Dakar Rallisi’ni de kazanarak ‘efsane’ kimliğinin altını bir kez daha çizdi. Şimdi çok daha zarif bir tasarıma kavuşan Hilux’ın donanımları da güncellendi. Yolda ve arazide daha yüksek konforu ve genişleyen ürün gamı ile araç yollara çıkmaya hazırlanıyor. Ürün gamının en üstünde yer alan yeni ‘Invincible’ versiyonu yer alıyor. Özel tasarımı ve premium seviye donanımlarıyla arazideki efsanevi yeteneklerinden ödün vermiyor. Daha fazla yol konforu sağlıyor. Yenilenen Hilux, Avrupa’da yılın son çeyreğinde satışa sunulacak.

3 YENİ RENK SEÇENEĞİ

Yenilenen Hilux, cesur ve güçlü üç boyutlu ön panjur ile yeni tampon hatlarıyla tamamen yeniden tasarlandı. Böylece pick-up’ın yoldaki güçlü ve karizmatik duruşu daha fazla vurgulanıyor. Sağlam ve her yere gidebilen imajı daha da güçlendirildi. Dikkat çeken yeni dış tasarım, yeniden tasarlanan ön ve arka LED aydınlatmalarla destekleniyor. Gövde rengi seçeneklerine Egzotik Kırmızı, Safir Mavi ve Güz Bronzu olmak üzere üç yeni renk ve 18 inç siyah alaşım jant seçeneği eklendi. Güncellenmiş kabinde, yeni sürücü göstergesi tasarımı var. Her türlü sürüş koşulunda rahat kullanım sağlanıyor. Düğmelerin adapte edildiği yeni 8 inç bilgi eğlence ekranı yer alıyor. Geliştirilmiş multimedya sistemi daha hızlı bir yazılıma sahip. Ekran tepkileriyle araç içi deneyimi ileriye taşırken, Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon entegrasyonlarına uyumla hale getirildi.

8 HOPARLÖRLÜ JBL PREMİUM SES SİSTEMİ

Kapsamlı donanım listesi içerisinde akıllı giriş ve çalıştırma sistemi, otomatik klima, ön-arka park sensörleri yer alıyor. 800W 8 kanallı amfiye sahip 8 hoparlörlü JBL Premium Ses Sistemi gibi özellikler bulunuyor. Yenilenen Hilux ürün gamında kullanıcılara geniş aksesuar seçenekleri sunuyor. Kendi ihtiyaçlarına göre şekillendirmesi sağlanıyor. Buna göre spor barlar, bagaj kilidi, sert kasa kapağı ve kasaya monte 12V güç kaynağı gibi donanımlar tercih edilebiliyor.

DAHA KONFORLU OLDU

Yenilenen Hilux için mühendislerin hedefi, efsanevi off-road kapasitesini koruyarak yol konforunu artırmaktı. Bunu sağlamak adına Hilux, darbeyi yüksek oranda emen ve daha dayanıklı şasi üstü gövde mimarisini kullanıyor ve en ekstrem arazi koşullarının üstesinden geliyor. Yenilenen Hilux’ta daha iyi sürüş kalitesi ve konfor için süspansiyon ve direksiyon sistemlerinde geliştirmeler yapıldı. Süspansiyonda yapılan değişikliklerle birlikte Hilux, tümseklerden veya bozuk yollardan geçerken darbeyi daha iyi emiyor ve daha akıcı bir sürüş sağlıyor.

3.5 TONLUK ÇEKME KAPASİTESİ

Hilux’ın zaten üstün olan arazi yeteneklerine, mekanik sınırlı kaydırmalı diferansiyel (4×2 çeker modellerde) etkisi yaratan yeni bir elektronik özellik eklendi. Sistem rolantide motor hızını 850’den 680 d/dak’a düşürüyor ve gaz tepkilerini ayarlayarak daha iyi bir sürüş kontrolü sağlıyor. Bununla birlikte VSC sistemi de güncellendi ve yeni bir lastik açısı monitörü eklendi. 1 tonluk yükleme ve 3.5 tonluk römork kapasite, yeni Hilux ile birlikte tüm 4×4 gövde tiplerinde (Tek Kabin, Ekstra Kabin ve Çift Kabin) sunulmaya başlandı.

INVINCIBLE DONANIMI

Yeni Hilux ürün gamının zirvesinde yer alan invincible donanımı, araçlarını hem iş hem de özel hayatlarında kullanmak isteyenler için tasarlandı. Yüksek arazi kabiliyeti ve sürüş kapasitesi, en yüksek donanım özellikleriyle ve sofistike tasarıma sahip tarzla kombine ediliyor. Invincible donanımında, modele özel olarak tasarlanan ön panjur ve tampon, şişkin çamurluklar, farklı kapı kolları, jant ve kasa kapağı tasarımları ile gövde altı koruması yer alıyor. Kabinde ise sürücüye özel yeni göstergeler, siyah metalik ve siyah krom detaylar, akıllı giriş anahtarı gibi özellikler sunuluyor. Ayrıca çift kabinde arka kapı aydınlatması ve çift tonlu perfore deri koltuklar iç tasarımın daha çekici olmasını sağlıyor.