Honda, 25 yıl aradan sonra geri dönen ikonik coupe modeli Prelude’u Türkiye pazarına güçlü bir konumlandırmayla getiriyor. Altıncı nesil Prelude e:HEV, 14 Şubat 2026 itibarıyla 5 milyon 400 bin TL fiyatla satışa sunulurken, modelin Türkiye’de artık satılmayan Honda Civic Type R’ın yerini doldurması bekleniyor.

Hibrit performansla yeni dönem

Yeni Prelude, Honda’nın 25 yılı aşkın hibrit deneyimini sportif karakterle birleştiriyor. Kaputun altında 2.0 litrelik benzinli motor ve çift motorlu e:HEV tam hibrit sistem yer alıyor. Toplam 184 PS (135 kW) güç üreten sistem, verimlilik ile performansı dengeliyor.

Modelin en dikkat çeken yeniliği ise Honda S+ Shift teknolojisi. Sistem, sanal 8 ileri şanzıman hissi oluşturarak direksiyon arkasındaki kulakçıklarla manuel vites geçiş deneyimi sunuyor. Aktif Ses Kontrolü (ASC) ve Lineer Shift Control yazılımının gelişmiş versiyonu sayesinde motor devri, hız ve ses arasındaki senkron daha doğal hale getiriliyor. Böylece hibrit bir modelde “mekanik” sürüş hissi yeniden yaratılıyor.

Civic Type R şasisi, günlük kullanım konforu

Prelude’un Türkiye’de Type R’ın yerini alması beklentisinin arkasında yalnızca tasarım değil, teknik altyapı da var. Model, şasi temelinde Civic Type R’dan aktarılan mimariyi kullanıyor.

• Gelişmiş çok kollu süspansiyon

• Adaptif amortisörler

• Agile Handling Assist (AHA) sistemi

Bu kombinasyon, yüksek yol tutuş ile konforu aynı potada eritiyor. Ancak Prelude’un konumlandırması saf pist performansından ziyade, GT karakterli sportif sürüş tarafında.

Sürücüler; Konfor, GT, Spor ve Kişisel olmak üzere dört farklı sürüş modu arasında geçiş yapabiliyor. Güç aktarımı, direksiyon tepkileri ve süspansiyon sertliği seçilen moda göre değişiyor.

Tasarım: Coupe ruh geri döndü

Altıncı nesil Prelude’un tasarımında planörlerin zarif hatları ve akrobasi uçaklarının çevik yapısından ilham alındı. Alçak tavan çizgisi, geniş omuz yapısı ve dengeli oranlar, modeli klasik bir Honda spor coupesi kimliğine yeniden kavuşturuyor.

İç mekânda:

• 10,2 inç dijital gösterge paneli

• 9 inç multimedya ekranı (kablosuz Apple CarPlay & Android Auto)

• Bose imzalı 8 hoparlörlü ses sistemi

• Honda SENSING sürüş destek sistemleri

663 litreye kadar ulaşan bagaj hacmi ve dört kişilik oturma düzeni ise Prelude’u günlük kullanıma da uygun bir sportif alternatif haline getiriyor.

Uluslararası ödüllerle güçlenen geri dönüş

Yeni Prelude, küresel arenada da dikkat çekti. Avrupa merkezli Autobest 2026 ödüllerinde “A Star Is Back” özel ödülünü kazanırken, farklı organizasyonlardan da tasarım ve coupe kategorilerinde ödüller aldı. Bu durum, modelin yalnızca nostaljik bir dönüş değil, stratejik bir yeniden doğuş olduğunu gösteriyor.

Türkiye’de yeni spor amiral gemisi

Honda’nın Türkiye ürün gamında artık Civic Type R bulunmuyor. Bu boşlukta Prelude e:HEV, markanın sportif yüzünü temsil edecek model olarak konumlanıyor.

Ancak önemli bir fark var:

Type R saf benzinli, yüksek devirli ve pist odaklı bir makineydi. Prelude ise hibrit destekli, daha rafine, daha teknolojik ve daha geniş kullanıcı kitlesine hitap eden bir spor coupe.

5 milyon 400 bin TL’lik fiyat etiketiyle Prelude, Türkiye’de niş ama prestijli bir konuma yerleşiyor.

Sonuç olarak Honda, Türkiye’de performans anlayışını “ham güçten akıllı hibrit dinamizme” doğru evriltmiş görünüyor. Prelude’un başarısı, bu dönüşümün pazarda nasıl karşılık bulacağına bağlı olacak.