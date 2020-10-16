Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico’lar sıfır faiz ve avantajlı kredi imkanları ile yeni sahiplerini bekliyor. Fiat Professional’ın Tofaş’ta üretilen 3 modeli; 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatıyla satışa sunuluyor. Ducato sahibi olmak isteyenleri ise Ekim sonuna kadar 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatı bekliyor.

Fiat Doblo, Fiorino ve Pratico’lar sıfır faiz fırsatıyla ve avantajlı kredi imkanları ile yeni sahiplerini bekliyor. Avantajlı ödeme seçenekleriyle tüketicinin yanında olmayı sürdüren Fiat Professional, Ekim ayında da en avantajlı alım koşullarını sunuyor. Ticaretin ustaları; ay boyunca Doblo, Fiorino ve Pratico modellerinde 60 bin TL için 12 ay vadeli sıfır faizli kredi fırsatından yararlanıyorlar. Tercihini Ducato’dan yana kullanmak isteyenler ise Ekim ayı boyunca 100 bin TL için 15 ay vadeli yüzde 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.