Artık daha sert bakıyor

Yeni Hyundai i10 modeline sizler için yorumlar yaptık. Hyundai’nin en küçük temsilcisi olan i10, yeni nesille birlikte adeta sınıf atladı. Sessiz sürüşü, zengin donanımı ve düşük tüketimiyle dikkat çeken yeni i10, yeni tasarımıyla da sportif otomobilleri aratmıyor.

Yeni Hyundai i10 modeline sizler için yorumlar yaptık. Koreli otomotiv üreticisi Hyundai, Türkiye’de ürettiği en küçük modeli i10’u yeniledi. Küçük hacimli benzinli motoru ve yarı otomatik şanzımanıyla tam bir şehirli olan yeni i10, şık tasarımı ve konforlu yapısıyla öne çıkıyor. Yenilenen tasarım, çift renk seçeneği ve birbirinden canlı renklerle destekleniyor.

KALİTE SEVİYESİ YÜKSEK

Yeni tampon, daha geniş hava girişleri, kavisli kaput ve ona uyum sağlayan farlarla aracın önden agresif bir görünüme kavuşmasına sağlıyor. Ortaya doğru yerleştirilen gündüz farları da şık bir detay. Arka bölümde de yeni tampon, yükseğe konumlu farlar ve tavan spoyleri sportif tasarımı destekliyor. Aracın iç mekanındaki çift renkli tasarımıyla dikkat çekiyor. Çift renkli konsol kalite algısını artırıyor. Ergonomi ve işçilik bakımından başarılı olan iç mekanda yaşam alanı da sınıfının zirvesinde. Sadece 3.76 metrelik uzunluğuna rağmen aracın iç mekanı oldukça ferah. 1.68 metrelik genişlik sayesinde omuz mesafesinde de yeterli alan sunuluyor. Aracın iç mekandaki sessizliği de takdiri hat ediyor. Genel anlamda iç mekandaki yaşam alanı, bir üst sınıftaki rakiplerini aratmıyor. Özellikle arkada sunulan alan oldukça şaşırtıcı. 252 litrelik bagaj da sınıfı için yeterli seviyede.

4.9 LİTRE TÜKETİYOR

Koreli üreticinin 1.2 litrelik benzinli motoruyla konuğumuz olan araç, 1010 kilogramlık ağırlığının altından rahatlıkla kalkıyor. 4 silindirli motor, 84 beygir güç ve 118 nm tork üretiyor. 5 ileri yarı otomatik şanzımanla (AMT) kombine edilen motor, aracı 0’dan 100 km/s sürate 15.8 saniyede ulaştırıyor. Aracın maksimum hızıysa saatte 171 kilometre olarak belirlenmiş. Dengeli bir yapıya sahip otomobilde tatlı sert süspansiyonlara yer verilmiş. Konfor seviyesini artıran süspansiyonlar, aracın virajlarda fazlaca yatmasına da izin vermiyor. Yeni şanzımanın en büyük getirisi, tüketim değerlerinde ortaya çıkıyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketimi 4.9 litre. Aracın konuk ettiğimiz süre oyunca yol bilgisayarına yansıyan ortalama değer ise 5.6 litre oldu.

DONANIM LİSTESİ UZUN TUTULMUŞ

Yeni i10, bize konuk olduğu Elite donanımı ve 1.2 litre benzinli otomatik kombinasyonuyla fiyat konusunda da cüretkar. Zengin donanımı ve cimri motoruyla araç, özellikle şehir içinde oldukça pratik ve keyifli bir sürüş vadediyor. Elite donanım seviyesinde yan ve perde hava yastıklarından yokuş kalkış destek sistemine, geri görüş kamerasından 8 inçlik dokunmatik multimedya sistemine kadar uzun bir liste sunuluyor.