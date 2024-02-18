Ucuz yollu Ioniq 6

Hyundai Ioniq 6 modelinde alt donanımla daha ucuz elektrikli araç sundu. Fiyatını da böylece 200 bin lira aşağı çekti. 1 milyon 880 bin lira olan otomobilin fiyatı Advance donanım seçeneğiyle 1 milyon 660 bin liradan geldi.

Güney Koreli üretici Hyundai’nin geçen yılın sonlarına doğru Türkiye pazarına sunduğu yeni elektrikli modeli ucuz hale getirmek için Hyundai Ioniq 6 da yüzde 10’luk matrah dilimine girdi. Yeni donanım seviyesiyle geldi. Türkiye’ye özel olarak Advance seçeneğiyle pazarda boy gösteren model, daha önce tek donanımla tek motorla veya çift motorla satışa sunuluyordu. 4×2 versiyonunu 1.8 milyon lira seviyesinde tutabilen marka, Türkiye’ye özel bu donanımla aracın fiyatını 1 milyon 660 bin liraya kadar çekti. Yani 200 bin liralık bir avantaja sahip oldu.

DAHA UCUZA ÜST SEGMENT KONFORU

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel “Otomotiv sektöründe elektrifikasyona doğru oldukça hızlı bir dönüşüm var ve marka olarak biz de bu dönüşüme öncülük etmeye çalışıyoruz. Satışına başladığımız IONIQ 6 Advance versiyonumuz da yüzde 10 ÖTV avantajı sayesinde Hyundai’nin Türkiye’deki EV pazarında varlığını 2024 yılında güçlendirecek. İçten yanmalı B-SUV modellerle neredeyse aynı fiyatta olan IONIQ 6 Advance, ülkemizde kullanıcılara hem D segmenti konforunu hem de üst düzey elektrikli mobilite deneyimini bir arada sunacak” dedi.

429 KM MENZİLİ VAR

Arkadan itişli tek motor seçeneğine sahip Advance donanım seviyesi, 53 kWh’lik standart bir batarya ile 429 km’lik bir menzile sahip. Bu versiyonun gücü ise 111 kW (151 PS). Otomobilin ortalama enerji tüketimi ise 100 km’de 13,9 kWh (WLTP).

100 KM’YE 8,8 SANİYEDE ÇIKIYOR

IONIQ 6’nın 0-100 km/s hızlanması ise Advance donanım seviyesinde 8,8 saniye. Aracın ulaşabildiği maksimum hız da 185 km/s ile sınırlandırılmış. Üstün 800 voltluk batarya sistemine sahip olması sayesinde de 350 kW ultra hızlı DC şarj cihazına bağlandığında yalnızca 18 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80 düzeyine kadar şarj edilebiliyor. WLTP normlarına göre, IONIQ 6 kullanıcılarının 100 km menzil kazanmak için aracı ultra hızlı şarj istasyonlarında yalnızca 5 dakika şarj etmeleri yeterli.