Bu elektrikli modeli alana 1 yıl şarj ücreti yok

MG yeni yılda elektrikli araçlar için özel bir kampanyaya start vererek şarj maliyeti sorununu 1 yıl boyunca sıfırlıyor. MG’den elektrikli araç alan kullanıcılar ister 1 yıl boyunca eşarj istasyonlarında şarj ücreti ödemiyor. İsterse wallbox ünitesinin ücretsiz kurulumunu sağlıyor.

MG yeni yılda elektrikli araçlar için özel bir kampanyaya start vererek şarj maliyeti sorununu 1 yıl boyunca sıfırlıyor. Türkiye pazarına 2021 yılı sonlarına doğru giriş yapan MG, 2024 yılında kampanyalarla dikkat çekmeye devam ediyor. Elektrikli araç kullanıcılarının en büyük sorunlarından biri olan şarj tarafına dikkat çeken marka, maliyetleri sıfırlıyor. Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığını söyledi.

Soysal “Talepteki bu artışı öngörerek stoklarımızı güçlü tutmaya devam ediyoruz. Bu arada da yayınlanan tebliğ kapsamında müşterilerimize kesintisiz hizmet vermeye devam etmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca MG4 Electric ve ZS EV modellerimiz için hazırladığımız benzersiz kampanyalarımıza çok yoğun bir ilgi var. Bu kapsamda yeni iş birlikleriyle araçlarımızı daha da cazip hale getiriyoruz. Eşarj ile yaptığımız anlaşma kapsamında MG4 Electric modelimizi şubat ayında satın alan müşterilerimize 1 yıllık şarj hediye ediyoruz. Yani şubatta MG4 satın alanlar 1 yıl boyunca şarj parası ödemeyecek” diye konuştu.

İSTEYENE WALLBOX HEDİYE

MG Türkiye, şubat kampanyası kapsamında MG4 Electric satın alan müşterilerine hem takas hem de kredi desteğinden aynı anda faydalanma imkânı sağlıyor. 577 km WLTP şehir içi menzili ile %100 elektrikli sürüş keyfini yaşatan MG4 Electric modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediye ek, 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunabiliyor.

Bir diğer %100 elektrikli model ZS EV modeli için de 80 bin TL takas desteği veya 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi desteği sunuluyor. Ayrıca bu modelleri satın alanlara Wallbox hediyesi veya 1 Yıllık Şarj kartı hediye ediliyor. Markanın müşterilere sunduğu en önemli avantaj ise “MG ValueGuard Değer Koruma Programı”. Ayrıca standart 7 yıl-150.000 km’lik araç ve batarya garantisi, güçlü satış ve servis ağı ile benzersiz bir satın alma süreci eş zamanlı sunuluyor.