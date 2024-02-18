Nissan Juke’a sarı makyaj

Nissan B-SUV segmentindeki temsilcisi Juke modelini makyaj operasyonundan geçirdi. Makyajla birlikte ikonik sarı renge kavuşan model, iç mekanında, yeniden tasarlanan orta konsol ve gösterge paneliyle dikkat çekiyor.

Nissan B-SUV segmentindeki temsilcisi Juke modelini makyaj operasyonundan geçirdi. Makyajla birlikte ikonik sarı renge kavuşan model, iç mekanında, yeniden tasarlanan orta konsol ve gösterge paneliyle dikkat çekiyor. Aracın iç ambiyansı daha da ileriye taşınırken, yenilenen iç mekan aynı zamanda donanım, ergonomi ve konfora yönelik iyileştirmeler de içeriyor. Makyajla birlikte N-Sport isimli yeni bir donanım seviyesi daha ürün gamına eklendi. Yeni haliyle 12,3 inç büyüklüğünde bir ekran iç mekanı süslüyor. Yeni pürüzsüz ve yumuşak deri direksiyon simidi ile kullanıcı konforlu bir sürüş deneyimi sunuluyor. Juke kullanıcılarına kablosuz Apple CarPlay ve kablosuz Android Auto özellikleri de sunuyor.

N-SPORT VERSİYON GELİYOR

N-Sport versiyonunun iç mekanı, dış tasarımdaki göz alıcı sarı rengi yansıtan, bumerang tasarımlı sarı iç detaylar içeriyor. Bu detaylar gösterge panelinin üst kısmı boyunca uzanıyor, aşağıya doğru kıvrılıp yeni merkezi multimedya ekranının tabanını çerçeveliyor ve havalandırma ızgaralarında son buluyor. N-Sport koltuklar, yeni gövde rengiyle uyumlu sarı geri dönüştürülmüş Alcantara® parçalarla göz alıcı temayı sürdürüyor.

ÜÇ SİLİNDİRLİ 1 LİTREYE DEVAM

Üç silindirli 1,0 litre hacimli DIG-T turbo benzinli motor Juke’ta yer alıyor. Bu motor 115 PS güç ve 200 Nm anlık maksimum tork üretiyor. Altı vitesli manuel şanzıman dışında 7 vitesli çift kavramalı (DCT) şanzıman sunuluyor. Direksiyon üzerindeki vites kulakcıkları manuel vites değiştirme olanağı sağlıyor. Eko, Standart ve Sport sürüş modları sürüş karakterini sürüş koşullarına anlık olarak uyarlıyor.