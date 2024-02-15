Türkiye’ye özel MG geliyor

Türkiye’de Çinli üreticilere ithalat yasağı geldi. MG de MG3 hibrit modelini getireceğini açıkladı. Marka Türkiye pazarı için MG7’yi de özel bir yatırımla 2025’te satışa sunacak.

2024 ile birlikte hükümetin Çin’den ithal edilen elektrikli otomobiller için getirilen servis ve çağrı merkezi zorunluluğu üreticileri yeni yollara sapmasına neden oldu. Bu yıl itibarıyla duran elektrikli otomobil ithalatı karşısında Çinli üreticilerin hibrit yani hem elektrikli hem de benzinli melez modelleri pazara sunması da kaçınılmaz oldu. MG, Şubat 2024 sonunda Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtacağı B HB modeli olan MG3’ü beğeniye sunacak. 200 beygirlik hibrit bir model olan MG3 ile marka, Türkiye’de yerli modellerle rekabete girecek.

‘TEBLİĞ NETLEŞİRSE SERVİS EN KOLAYI’

Elektrikli araç ithalatının önünü kesen tebliğle ilgili konuşan Doğan Trend Otomotiv CEO’su Kağan Dağtekin “Elektrikli araç tebliğine dair hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Birincisi 20 bölgede kendimize ait servis kurulumu. Diğer markaların ve bizim de bunun hala netleştiremediğimiz teknik birtakım detayları var. Netleştiği zaman, gereken neyse yapıp, tamamlayıp buradaki işareti de yeşil tıka çevireceğiz. Bizim 20 tane değil fazlasıyla yeterli servisimiz var ama kendimize ait olması konusu biraz karmaşık bir iş, teknik detayları var. Devlet araç satışını yasaklamadı ama insanlar ‘biz elektrikli araba alırsak ne yaparız’ diye endişe ediyorlar. Endişe etmelerine gerek yok, satış yasaklanmadı. Önümüzdeki 6 ay yetecek kadar aracımız da var, tedbirliyiz. Biz 2 ay içerisinde burada yol planımızı netleştirmiş olacağız zaten” dedi.

‘ÜRETİM İÇİN ÇABALIYORUZ AMA REKABET VAR’

Türkiye’de üretim yapma konusuna da değinen Kağan Dağtekin “Bu konuyla ilgili 2 senedir temposu artan bir şekilde çalışıyoruz. Son 3 ayda biraz daha hızlandı ve Türkiye’de SAIC’in fabrikalarından birini, üretim tesislerinden birini kurmak için çabalıyoruz. Bunun ötesinde, olumlu ya da olumsuz bir şey söylemem biraz spekülatif olur ama olumsuz giden bir şey yok. Çünkü Türkiye, Avrupa’nın en önemli üretim kapasitesine sahip ülkelerinden biri. Hem enerji maliyeti ve uzun vadede çok daha öne çıkacak yenilenebilir enerji üretme becerisiyle Türkiye, tüm otomotivcilerin, sadece Çinlilerin değil, önemli bir paydaşı olacak. Almanya gibi, Fransa gibi. Bu ülkelerle bu yatırımı almak için rekabet halindeyiz; bir de Doğu Avrupa’dan da çok agresif şekilde, desteklerle bir otomotiv üretim merkezine dönüşmek isteyen ülkelerle rekabet halindeyiz.”

MG7 1.5 LİTRELİK BENZİNLİ MOTORLA GELECEK

MG7’de sadece benzinli motor sunuluyor. 1.5 litrelik turbo motorun yer aldığı modelin gücü 188 beygir torku da 300 NM. 7 ileri DCT şanzımanla kombine edilen motor oldukça iddialı.