Çin’de 550 bin bizde 1.6 milyon TL

Çin markaları Türkiye’de her ne kadar yeni tebliğe takılsa da pazardaki etkinlikleri Neta U versiyonunda olduğu gibi hızla artıyor. Kompakt bir SUV genleriyle ortaya çıkan Neta U, yüzde 100 elektrikli bir model. Çin’de oldukça yaygın olan CATL batarya sistemine sahip olan aracın menzili de 420 kilometre. Aracın Çin’deki fiyatı 550 bin liraya yakın. Bizde ise vergi düzenlemeleriyle 1.6 milyon lira seviyesinde.

Çin markaları Türkiye’de her ne kadar yeni tebliğe takılsa da pazardaki etkinlikleri Neta U versiyonunda olduğu gibi hızla artıyor. Kompakt bir SUV genleriyle ortaya çıkan Neta U, yüzde 100 elektrikli bir model. Çin’de oldukça yaygın olan CATL batarya sistemine sahip olan aracın menzili de 420 kilometre.

1.6 MİLYON LİRALIK FİYAT ETİKETİ

1 milyon 649 bin liralık fiyat etiketine sahip olan model, birçok teknolojiyi de barındırıyor. Sınıfının en geniş diz mesafelerinden birini sunduğu söylenen modelde, iç mekanda da oldukça iyi bir yaşam alanı sunuyor. V2L fonksiyonu sayesinde aynı zamanda bir jeneratör olan araç, enerjiyi dışarıyla da paylaşabiliyor. SUV modelde, tek pedal sürüş modu, yüksek konfor ve teknoloji donanımları, her biri 8 inç olan iki ayrı dokunmatik ekran, premium materyallerle bezenmiş iç mekân öne çıkıyor. Birçok aktif ve pasif güvenlik ekipmanıyla donatılan Neta U modelinin C-NCAP testlerinden 5 yıldız aldığı belirtiliyor. Sadece 30 dakikada yüzde 30’dan %yüzde 80’e hızlı şarj özelliğiyle öne çıkan kompakt SUV modelde, mevsimsel farklılıklarda sürüş menzilini koruma altına alan Hozon Neta’nın patentli batarya ısı yönetim sistemi de standart olarak sunuluyor.

İLK SHOWROOM İSTANBUL’DA AÇILDI

Türkiye’deki ilk fiziksel showroom’u İstanbul Kâğıthane’de açılan Hozon Neta’nın ikinci showroom’u da Mart ayında açılacak. Öte yandan GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun hem online hem de offline kanallar üzerinden de satışa başlayan Hozon Neta ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Uygun, “Yakın zamanda yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında satış sonrası hizmetlerimiz üzerinde çalışmaya tüm hızımızla devam ediyoruz. İyi kurgulanmış satış sonrası hizmetlerinin ve yaygın servis ağının, müşteri memnuniyetinin, markamıza duyulacak aidiyet duygusunun satış rakamlarından çok daha önemli olduğunu vurgulamıştık, tekrar vurguluyoruz. Diğer yandan Hozon Neta, global stratejileri çerçevesinde, yılın ikinci çeyreğinde Avrupa pazarına giriş yapacak. Büyük Avrupa pazarı için ülkemiz, güçlü bir üretim üssü olarak değerlendiriliyor ve üretime yatırım konusunda önemli bir aday olarak görülüyor.” dedi.