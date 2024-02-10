Tebliği aşamayan Çinliler melez yol deniyor

2024 itibarıyla Türkiye’de Çinli üreticilerin hepsi elektrikli otomobil ithal edemiyor. Fakat durum sadece elektrikli tarafta olunca markalar yeni yollar deniyor. En son BYD’de de Türkiye pazarı için yeni bir hibrit modelini duyurmuştu. Şimdi de Ulu Motor, Skywell markasında HT-i modelinin, Leapmotor markasında ise C10 modelinin hibrit versiyonlarını getiriyor.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’de son Çinli otomotiv üreticilerinin pazara hızla dahil olmasıyla birlikte fiyat rekabeti de başladı. Özellikle yerli marka Togg’u en azından fiyat tarafında korumak için ithal markalara, tek tek yeni yaptırımlar uygulandı. Özellikle Çinli markaların Türkiye pazarındaki gelişimini yavaşlatmak için atılan adımlara elektrikli otomobil ithalatı kararı da eklendi. 2024 itibarıyla Türkiye’de Çinli üreticilerin hepsi elektrikli otomobil ithal edemiyor. Fakat durum sadece elektrikli tarafta olunca markalar yeni yollar deniyor. En son BYD’de de Türkiye pazarı için yeni bir hibrit modelini duyurmuştu. Bu tamamen tebliğe çalım atmak için yapılan bir akıllıca girişim oldu. Şimdi de Ulu Motor, Türkiye’de yeni yürürlüğe giren ve elektrikli araçları kapsayan yeni tebliğe yönelik çalışmalarını sürdürürken, yeni modelleri de pazarda boy göstermeye çalışıyor. Elektrikli otomobil ithalatını durmasıyla birlikte B planını devreye alan Skywell ve Leapmotor hibrit modellerini yılın ikinci çeyreğinde pazara dahil edecek.

SKYWELL SUV HT-i

Skywell, tamamen elektrikli ET5 LR modelinin başarısının ardından hibrit teknolojisine yeni bir adım atıyor. SUV gövde tipiyle sunulan HT-i modelinde benzinli ve elektrikli motorun mükemmel kombinasyonunu sunarken, yüksek kapasiteli elektrikli motoruyla günlük kullanımlarda 200 km’ye kadar elektrikli kullanım menzili sağlıyor. Sürdürülebilirlik ve performansın mükemmel bir dengede buluştuğu HT-i modeliyle elektrikli araç sahipliğinde kararsız kalanlara yönelik ara bir çözüm sunuyor.

LEAPMOTOR C10 YENİ NESİL HİBRİT

3.0 tasarımıyla yeni nesil akıllı teknolojiler sunan Leapmotor’un hibrit C10 modeli; güvenlik ve performansıyla da güçlü yapısını gözler önüne seriyor. Avrupa için özel olarak tasarlanmış bir SUV olan bu model, EREV (Extended Range Electric Vehicle) olarak adlandırılan teknoloji ile kullanıcılarına çevre dostu bir sürüş deneyimi sunmayı hedefliyor.

ULUMOTOR 20 SERVİS YÖNETMELİĞİNE DE UYACAK

Türkiye’nin önde gelen otomotiv servis sağlayıcılarından Ulu Motor, 20 yeni servis noktası için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kısa zamanda hazırlıklarını sonuçlandırarak daha yaygın bir servis ağıyla, daha kapsayıcı bir şekilde yer almak ve gelişmiş ve akıllı teknolojileriyle de gelecek nesillere daha sürdürülebilir bir mobilite dünyası oluşturma yolunda önemli adımlar atıyor.