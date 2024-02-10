Çinli otomotiv üreticisi Chery Tiggo model ailesine Türkiye’de yeni bir donanım seçeneği getirdi. Chery Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde yer alan yeni donanım Avantgarde daha gelişmiş bir kokpiti kullanıcıların deneyimine sundu.

Çinli otomotiv üreticisi Chery Tiggo model ailesine Türkiye’de yeni bir donanım seçeneği getirdi. Chery Tiggo 7 Pro ve Tiggo 8 Pro modellerinde yer alan yeni donanım Avantgarde daha gelişmiş bir kokpiti kullanıcıların deneyimine sundu. Tiggo 7’nin dış tasarımında çok değişiklik olmadı fakat Tiggo 8’e deneysel dokunuşlar gerçekleşti.

1.6 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

Avantgarde versiyonlarını Türkiye pazarına sunan marka, Türk müşterilerine tasarım ve işlev iyileştirmelerinin yanında daha akıllı ve kullanışlı bir yaşam tarzı sunuyor. Avantgarde donanımlı TIGGO 7 PRO 1 milyon 603 bin TL, TIGGO 8 PRO ise 1 milyon 793 bin TL’lik lansmana özel fiyatlarla satışa sunuldu.

‘TEKNOLOJİ DOPİNGİ YAPTIK’

Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan, “Geçtiğimiz yıl Türkiye pazarında önemli bir talep karşısında 1.2 milyonu aşan bir satış hacmi ile rekor bir pazar gerçekleşmesine şahitlik ettik. Ve şunu gördük ki artık Türkiye’de her 2 müşterimizden bir tanesi SUV segmentte bir araca sahip olmak istiyor. Bizler de Chery Türkiye olarak bu çok kısa sürede Türkiye’de toplam otomobil satışlarındaki sıralamada ilk 10 içerisinde yer aldık. Geçen yıl OMODA 5, TIGGO 7 PRO ve TIGGO 8 PRO modellerimizle ilk 10’a girerken SUV pazarında en çok tercih edilen 4. marka olmayı başardık. Chery olarak C-SUV segmentinde 3’üncü sırada ve D-SUV segmentinde lider konuma ulaştık. Ve bizim için ne büyük bir gurur ki 40 binden fazla müşterimizin beğenisini kazandık. Markamızı tercih eden tüm müşterilerimize markam şahsım ve Türkiye’de 7 bölgede faaliyet gösteren tüm yetkili satıcılarımız ve ekiplerimiz adına bir kez daha teşekkürlerimi sunuyorum. 2024 yılında amacımız; markamızın teknolojik, akıllı sürüş deneyimi yaratan gücünü müşterilerimize ulaştırmak ve bizim için stratejik öneme sahip Türkiye pazarında sürdürülebilirlik adımlarını gerçekleştirmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.

‘CHERY YEDEK PARÇA BULUNURLUĞU YÜZDE 90’

Bir markanın gücünün ürünlerini satana kadar değil, aslında ürünlerini müşterileriyle buluşturduktan sonra satış sonrasında başardıklarıyla eş değer olduğunu belirten Ahu Turan, “Bu vizyon ile müşterilerimizin 7 gün 24 saat araçlarıyla ilgili sorularında onlarla kesintisiz iletişim halindeyiz. İhtiyaç halinde ikame araç hizmetimizle müşterilerimizin yanındayız. Ve yedek parça bulunurluğumuz bugün itibarıyla yüzde 90’ları aşan seviyede raflarımızda müşterilerimizi bekliyor. Ve tüm Chery müşterilerimiz Türkiye’de 5 yıl / 150 bin kilometre üretici garantisiyle, güvenli bir şekilde yollarına devam etmekteler. Türkiye’de bugün yine 7 bölgede, 30 ilde 47 yetkili satıcımız ile her gün daha da güçlenerek ilerlemekteyiz” dedi.

KIRMIZI KALİPER 24,6 İNÇ EKRAN

Markanın iddialı kompakt SUV modeli TIGGO 7 PRO’nun yeni üst donanımlı versiyonu birçok farklı tasarım ve özellik güncellemesine sahip. Üst seviyeye çıkan iç tasarımıyla kalite hissi daha da ileriye taşınan araç, yüksek çözünürlüğe ve dokunma hassasiyetine sahip göz alıcı 24,6 inç boyutundaki bilgi-eğlence sistemiyle, üstün görüntü ve görsel deneyim sağlıyor. Yeni model aynı zamanda birden fazla kişinin şarj ihtiyaçlarını aynı anda karşılamak üzere Type-A ve Type-C arayüzlerini de kullanıma sunuyor. Buna ek olarak, bu üst versiyonda TIGGO 7 PRO, ekran teması değiştirme, kırmızı sportif kaliperler ve arayüzünde güncellemeler de içeriyor. Ayrıca bunlara ek olarak TIGGO 7 PRO’nun bu üst donanımlı versiyonu, sürüş modlarıyla bağlantılı ve renk değişimleriyle gelişmiş bir sürüş atmosferi sağlayan 64 renkli ambiyans aydınlatmasına da sahip. Aynı zamanda bu versiyonda hoparlör sayısı 6 adetten 8 adede çıkan Sony ses sistemi daha üst düzey bir ses deneyimi de sağlıyor. Daha konforlu bir sürüş deneyimi için ön koltuklara soğutma özelliği eklendi. Yeni donanımlı TIGGO 7 PRO, 50W kablosuz hızlı şarjla donatıldı. Ayrıca şarj durumu merkezi ekranda gösteriliyor. TIGGO 7 PRO’nun Avantgarde versiyonu ayrıca yeni ön ve orta konsolu, otomatik kararan iç dikiz aynası, hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynaları, Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi, çift katmanlı ses yalıtımlı ön camları ve ön park sensörü ile daha iyi bir sürüş deneyimi sunuyor.

EN BÜYÜK DEĞİŞİM ARKADA

İÇ MEKAN KOMPLE ELDEN GEÇİRİLMİŞ

Üst düzey akıllı teknolojiye sahip bir SUV olarak konumlandırılan TIGGO 8 PRO’nun yeni Avantgarde versiyonu ise, yenilenen prestijli dış tasarımıyla iç mekân kalitesi hakkında önemli ipuçları veriyor. Üst segment donanım beklentisi olan kullanıcılara hitap eden dış tasarım, gece sürüşünde gelişmiş bir görsellik sağlarken çift T-formuna sahip LED spoyler aydınlatması ve sonsuzluk formuna sahip stop lambası ile de güvenliği artırıyor. TIGGO 8 PRO’nun üst donanımlı versiyonu yeni nesil 24,6 inç bilgi-eğlence sistemiyle daha sorunsuz bir kullanım sunuyor. Tamamen yeni bir görsel deneyim vadeden daha yüksek donanımlı TIGGO 8 PRO, 50W kablosuz şarj çözümüyle çoğu cihazla uyumlu ve kablosuz şarj özelliğine sahip tüm akıllı telefonları destekliyor. Model aynı zamanda USB Type-C bağlantıları gibi güncellemeler içerirken, akıllı telefonlara yönelik kaymaz bir ped de içeriyor. Bu da ek kullanım kolaylığı ve işlevsellik sağlıyor. Ayrıca TIGGO 8 PRO’nun en üst versiyonu 9 hava yastığı ve 540° yüksek çözünürlüklü gelişmiş görüntü sistemi ile sürüş güvenliğini daha da iyileştiriyor. Klima, AB standardı sağlık ve çevre koruma süreçleriyle de uyumlu. Bu işlev kabin içindeki koku ve hava kalitesini iyileştirerek daha sağlıklı ve daha güvenli hale getiriyor. TIGGO 8 PRO’nun yeni Avantgarde versiyonunda ayrıca tam LED sonsuzluk formuna sahip stop tasarımı, spoylere entegre çift T formlu LED 3’üncü fren lambası, LED ön sis farları, yeni kapı döşeme tasarımı, yeni tip orta konsol, koyu kahve deri döşeme ve Türkçe Akıllı Sesli Komut Sistemi gibi yenilikler de sunuluyor.