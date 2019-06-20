Nissan’ın orta sınıfta mücadele eden SUV modeli X-Trail, konforlu sürüşü ve geniş iç mekanıyla dikkat çekiyor. Güçlü dizel motorla sunulan araç şık tasarımıyla öne çıkıyor

Japon otomotiv üreticisi Nissan, SUV modelleriyle dünyada yakaladığı başarıyı Türkiye’de de sergiliyor. Son 10 yıldır zirvenin değişmez oyuncularından olan marka, yenilediği veya makyajladığı modelleriyle de teknolojik gelişimini sürdürüyor. Markanın orta sınıf-SUV pazarındaki başarılı oyuncusu X-Trail de, bunlardan biri. Şık tasarımı ve geniş iç mekanıyla dikkat çeken otomobil, sürüş konforuyla da rakiplerine gözdağı veriyor. Bu ayki konuklarımızdan olan X-Trail, zengin Platinum donanımı ve küçük hacimli güçlü dizel motoruyla öne çıkıyor.

ELLERİNİZİN DOLU OLMASI DERT DEĞİL

Şık tamponu ve geniş ızgarasıyla dikkat çeken otomobil, 3 boyutlu baskı şeklindeki logosuyla sektörün geleceğine vurgu yapıyor. Bi-LED adaptip farları, hemen altındaki dikdörtgen sis farları ve krom kaplı detaylar; aracın etkileyici kırmızı rengiyle son derece şık bir görünüm ortaya çıkarıyor. Arkadaki koyu renkli farlar, profilde ise 19 inçlik siyah detaylı alaşım jantlar, sportif tasarımı tamamlıyor. Araçta kullanılan elektrikli bagaj kapağı, elleriniz dolu olduğunda da tampon altına ayağınızı uzatarak açılabiliyor. İri boyutlarıyla sınıfın ortalamalarının üzerinde yer alan otomobil, 210 milimetrelik yerden yüksekliğiyle boyutlarının hakkını veriyor. 5 koltuk seçeneğiyle konuğumuz olan otomobilin 565 litrelik bagajı da oldukça kullanışlı.

KAPILAN 77 DERECE AÇILIYOR

Aracın iç mekanı da dışındaki gibi küçük ama etkili dokunuşlarla yenilenmiş. Konsoldaki deri kaplamalar hem kaliteli hem de elit bir görünüm sağlıyor. Yeni direksiyon oldukça şık ve ısıtma özelliğine sahip. Isıtma sistemi, ön ve arka koltuklar için de sunuluyor. Yeni vites kolu daha şık hale getirilirken piyano siyahı kaplamalar da elit tasarımı destekliyor. Gerçek derinin kullanıldığı koltuklar son derece rahat. Aracın hem ön hem arka sırasında ferah bir yaşam alanı sağlanmış. 77 derece açılan arka kapılar da araca inip binmeyi kolaylaştırıyor.

130 BEYGİRLİK DİZEL ÜNİTE

Araçta görev yapan 1.6 litrelik dizel motor, markanın emektar ünitelerinden. 1640 kilogramlık otomobili hareket ettirmede zorlanmayan motor, 130 beygir güç ve 320 nm tork üretiyor. 7 ileri X-Tronic şanzımanla kombine edilen dizel ünite, gücünü ön tekerleklere iletiyor. 0-100 km/s ivmelenmesini 11.4 saniyede tamamlayan araç, saatte 180 kilometrelik son sürat vadediyor. Aracın yumuşak ayarlı süspansiyon sistemi, konfora hizmet ediyor. Virajlarda yatma eğilimindeki karoser, buna rağmen yeterli tutunma özellikleri sergiliyor. Fabrika verilerine göre aracın ortalama tüketim 5.1 litre. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6.6 litre oldu. 275 bin 317 liradan başlayan fiyatlarla satılan araç, bize konuk olan üst donanımlı versiyonuyla 303 bin liralık (Haziran 2019) etiket taşıyor. Rakiplerle benzer olan fiyata zengin bir donanım listesi eşlik ediyor.