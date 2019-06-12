Kia’nın Kiafan Premium Sadakat Programına üye olanlar, 3 yaş ve üzeri araçları için yüzde 30’a varan indirimlerden yararlanabiliyor.

Türkiye’de Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren KIA, hazırladığı sadakat programı kapsamında müşterilerine avantajlar sunuyor. Herhangi bir ücret ödemeden KIAFAN Premium Sadakat Programına üye olan KIA sahipleri, yüzde 30’a varan indirim hakkı elde ediyor. KIAFAN Premium Sadakat Programına üye olanlar, araç yaşına göre farklı indirim oranlarından yararlanıyor. Program kapsamında marka; 3 yaşındaki araca yüzde 5, 4 yaşındaki araca yüzde 10 indirim yapılıyor. 5 yaşındaki araca yüzde 15 ve 6 yaşından büyük olan araçlara ise yüzde 20 indirim oranları sunuyor.

NE KADAR PUAN O KADAR İNDİRİM

KIAFAN Premium Sadakat Programı üyesi olanlar, KIA yetkili servislerinde yaptığı harcamaları üyelik hesabında puan olarak biriktirebiliyor. Yapılan her 1 TL’lik harcama, üyenin hesabına 1 Puan olarak yükleniyor ve bu puanlar ek indirim avantajları sağlıyor. 3 bin puana ulaşan bir üye ek yüzde 2 indirim kazanırken, 6 bin puana ulaşan üye yüzde 4 kazanıyor. 9 bin puana ulaşan üye yüzde 6 ve 15 bin puan üzerine ulaşan üye ise yüzde 10 ek indirim kazanıyor. Örneğin; 6 yaşında bir KIA aracı olan üyenin, KIAFAN Premium Sadakat Programı üyeliğinde 15 bin puanı bulunuyorsa, KIA yetkili servislerinde yüzde 30 indirim avantajından yararlanıyor.

ESKİ HARCAMALAR DA HESAPLANIYOR

25 Mayıs’ta başlanan KIAFAN Premium Sadakat Programı kapsamında, müşterilerin Ocak 2014’ten bu yana KIA yetkili servislerinde yapmış oldukları harcamalar kendilerine puan, yani indirim olarak veriliyor. Bir başka deyişle, sadakat programına yeni katılan marka kullanıcıları, geçmiş dönemde markanın yetkili servislerinde yapmış oldukları harcamalardan hak ettikleri puanları kazanmış oluyor. Ayrıca, marka araç sahibi olan ve yeni aracını yine markadan satın alan müşterilerin, önceki KIA araçlarında sahip oldukları puanlar satın aldıkları marka araca tanımlanıyor. KIAFAN Premium Sadakat Programından 3 yaş ve üstü tüm KIA sahipleri yararlanabiliyor.