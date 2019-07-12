KIA kampanya satışları temmuz ayında da devam ediyor. KIA Sportage 137 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla, KIA Ceed ise 24 bin 500TL’ye varan indirimlerle satışa sunuluyor.

KIA, temmuz ayına özel fırsatlarla ayakları yerden kesmeye devam ediyor. Kampanyalar çerçevesinde KIA Sportage, KIA Ceed ve KIA Bongo’da avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri meraklılarını bekliyor. KIA Sportage makyajla birlikte, dizel motor ve otomatik şanzıman alternatifine de kavuştu. Temmuz ayına özel olarak hurda teşvikiyle birlikte 20 bin 600 TL’ye varan indirim ile sunuluyor. 137 bin 900 TL’den başlayan avantajlı fiyatlarla KIA yetkili satış noktalarında yeni sahiplerini bekliyor. KIA Sportage Elegance paketi ise panoramik cam tavan, 7 inç multimedya sistemi, geri görüş kamerasıyla sunuluyor. Android Auto / Apple Car Play desteği, sürüş modu seçimi ve elektrikli park freni gibi donanım özellikleriyle 187 bin 900 TL’lik özel fiyatı ile (hurda teşviği dahil) yetkili satış noktalarında otomobil severleri bekliyor.

KIA CEED 24 BİN 500 TL İNDİRİM

KIA’nın Avrupa’da tasarlanan, Avrupa’da üretilen ve üçüncü nesliyle yollarda olan Ceed, baştan sona yenilenen modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Ve rekabetçi yakıt tüketimiyle de etkili. Mart ayında Türkiye pazarına sunulan Ceed’in benzinli ve otomatik şanzımana sahip paketinde hurda teşvikiyle birlikte toplamda 24 bin 500 TL indirim fırsatı sunuluyor. KIA’nın temmuz ayı kampanyaları kapsamında KIA Bongo ise, 20 bin TL’ye 12 ay yüzde 0 faiz fırsatıyla akıllı seçim yapmak isteyen KOBİ’lere avantajlı fırsatlar sunuyor.