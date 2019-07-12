Dacia’dan günlük 39.90 TL’den başlayan ödeme fırsatı.

Dacia, Temmuz ayında tüm binek ve hafif ticari modellerinde geçerli avantajlı fiyatlar ve artan ödemeli kredi seçenekleri ile müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor.

Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39,90 TL, Dokker 49.90^TL ve Duster 59.90 TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Kampanya kapsamında, Dacia Kasko’da anında 1.000 TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim bulunuyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 0,99 faiz oranından faydalanıyor.

Hafif ticari araç almayı düşünen ve artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen müşteriler için Dokker modelinde 60.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için 0,99 faiz fırsatı yer alıyor.