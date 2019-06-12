Michelin yeni bir lastik teknolojisini tüketicilere sunmaya hazırlanıyor. Havasız lastik olarak karşımıza çıkan teknoloji de patlak lastik tehlikesi son bulacak.

Michelin, General Motors ile birlikte geliştirdiği havasız lastik teknolojisi Uptis ile bu sorunu ortadan kaldırıyor. Çevre dostu lastik teknolojileri geliştirerek doğayı koruyan Michelin, Uptis ile inik ya da patlak lastik tehlikesini ortadan kaldırıyor. Böylelikle lastik yenileme veya yedek lastik üretimi için ham madde kullanımının azalmasını sağlayarak, çevresel tasarruf sağlıyor. Aynı zamanda sürücülerin yolda kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayan Michelin, binek araç filoları için inik lastiklerden kaynaklanan arıza sürelerini en aza indiriyor ve bakım seviyesini neredeyse yok seviyeye indirerek verimliliği artırıyor.

GELECEĞE HAZIRLANIYORUZ

Michelin Grubu Genel Müdürü Florent Menegaux “Uptis, Michelin’in sürdürülebilir hareketliliğin geleceği vizyonunun tamamen ulaşılabilir bir rüya olduğunu ortaya koymaktadır. Mobiliteyi geliştirme konusunda aynı hedeflere sahip stratejik ortaklarla çalışarak yarına bugünden ulaşabiliriz” diye konuştu. General Motors Küresel Satın Alma ve Tedarik Zinciri Kıdemli Başkan Yardımcısı Steve Kiefer. “General Motors, Uptis’in yarattığı olanaklarla ilgili heyecan içinde ve bu çığır açıcı teknoloji konusunda Michelin’le işbirliği yapmak için sabırsızlanıyoruz. Uptis, otomotiv endüstrisini geleceğe ulaştırmak için ideal bir ürün ve tedarikçi ortaklarımızla iş birliği ve inovasyon yaptığımızda müşterilerin bundan nasıl fayda sağlayacağının harika bir örneği” açıklamasında bulundu.

YENİ BİR SAYFA İÇİN YENİ BİR ADIM

MICHELIN Uptis, 2017 Movin’On Zirvesi’nde, Michelin’in sürdürülebilir hareketlilik araştırma ve geliştirme stratejisinin bir örneği olarak sunulan Michelin’in VISION konseptine ulaşmak yönünde büyük bir adım niteliği taşıyor. VISION; havasız, bağlantılı, 3 boyutlu yazıcılarla üretilen ve yüzde 100 sürdürülebilir olmak üzere dört temel inovasyon temelini barındırıyor. Movin’On Zirvesinde Uptis’i tanıtan Michelin Grubu Araştırma ve Geliştirme Başkan Yardımcısı Eric Vinesse, şöyle konuştu: “Uptis Prototipi, Michelin’in hem yüksek teknolojili malzemelerdeki ustalığı hem de bir inovasyon haritası olarak bizim Vision konseptimizi onaylayan GM ile yakın işbirliği içinde yürüttüğü geliştirme yaklaşımı açısından inovasyon kapasitesini göstermektedir. Uptis, Michelin’in geleceğin hareketliliği vizyonu yönünde ilerlemeyi temsil ediyor ve herkes için daha iyi bir sürdürülebilir hareketlilik taahhüdümüzü gözler önüne seriyor.’’

OLDUKÇA ÇEVRECİ TEKNOLOJİYE SAHİP

MICHELIN Uptis, bugünün binek araçları için tasarlanırken, yeni hareketlilik biçimlerine de uyum sağlıyor. Sürücüsüz, tamamen elektrikli, paylaşımlı hizmet veren veya diğer uygulamalara hizmet eden, yarının araçları ve filoları, faaliyet kapasitelerini en yükseğe çıkarmak için sıfıra yakın bakım özelliğine sahip lastikler talep edecekler. Uptis, mimari ve kompozit malzemeler açısından sahip olduğu yeniliklerle, kara yolu hızlarında otomobilin ağırlığını kaldırabilme potansiyelini taşıyor. Bu inovasyonlar hep birlikte, aracın yükünü sıkıştırılmış havayla destekleme mecburiyetini ortadan kaldırıyor ve çevresel tasarruf sağlıyor.