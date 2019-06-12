İdeal kombinasyon

Makyajla birlikte yeni nesil küçük hacimli dizel motor seçeneğine de kavuşan Ford Kuga, başarılı şanzımanıyla yeterli performans sunarken tüketimde de oldukça iddialı

OTO GÜNDEM YORUMU

SUV pazarının güçlü oyuncularından Ford, yeni nesil modelleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Markanın kompakt SUV modeli Kuga, geniş iç mekanı, konforlu yapısı ve rahat sürüşünü küçük hacimli dizel motor seçeneğiyle taçlandırdı. Makyajlı tasarımıyla çok daha alımlı olan Kuga, 1.5 litrelik dizel ve otomatik vites kombinasyonuyla konuğumuz oldu.

19 İNÇLİK JANTLAR ÇOK ŞIK

Önceki nesle oranla daraltılan ızgarası, büyütülen sis farları ve keskin çizgileriyle sportif bir tasarım vadeden araç, profilden de oldukça atletik görünmeyi başarıyor. Aracın arka bölümde de profile taşan farlar, geniş tampon ve tampon altı koruması da şık detaylar arasında. Sınıfının iri modellerinden olan Kuga, yerden yüksek tasarımıyla tam bir SUV gibi görünüyor. Test otomobilimizde ki 19 inçlik yıldız şeklindeki alaşım jantlar da aracın sportif duruşunu destekliyor. Aracın iç mekanına geçtiğimizde, markanın diğer modellerinde tanıdık bolca ekipman dikkat çekiyor. Son derece kaliteli olan iç mekandaki tuş kalabalığı ortadan kaldırılmış. Hem ön hem arkada sunulan yaşam alanı oldukça iddialı. Rahat koltuklar ve yüksek oturma pozisyonu, sürüş ve yolculuk keyfini artırıyor. 456 litrelik bagaj da yeterli seviyede.

120 BEYGİRLİK DİZEL

Ford, Kuga’yı Türkiye’de artık küçük hacimli dizel seçeneğiyle de sunuyor. Markanın yeni nesil 1.5 litrelik TDCi motorunu kullanıldığı araç, önden çekişli olarak satılıyor. 120 beygir güç ve 300 nm tork üreten motor, 6 ileri çift kavramalı otomatik şanzıman PowerShift ile kombine ediliyor. Motorla uyumu gayet iyi olan şanzıman, 1605 kilogramlık otomobile yeterli çekişi sağlıyor. Araç, 0-100 km/s ivmelenmesini 12.4 saniyede tamamlarken saatte 171 kilometrelik sürate ulaşabiliyor. Ara hızlanmalarda da yeterli performansı sunan motor, tüketim konusunda çok daha iddialı. Fabrika verilerime göre aracın ortalama tüketimi 4.8 litre. Bizim kullanımımız da yol bilgisayarına yansıyan ortalama ise 6,2 litre oldu. Yol tutuş ve sürüş konularında tam bir Ford olan araç, dinamik ve stabil bir karaktere sahip. 4 tekerlekten çekiş sistemi olmasa da aracın tutunma limitleri oldukça yüksek.

BENZİNLİ VE DİZEL AYNI FİYAT

Zengin bir donanım listesiyle sunulan Kuga’da anahtarsız girişten 8 inçlik dokunmatik ekrana, ısıtmalı ön camdan parçalı deri döşemeye kadar uzun bir liste yer alıyor. Başlangıç fiyatı 180 bin 400 lira olarak belirlenen otomobil, dizel-otomatik kombinasyonuyla tercih edenler için aynı fiyat etiketi geçerli. Üst donanım seçeneği olan Titanium’u satın almak içinse kesenin ağzını 248 bin 500 lira kadar açmak gerekiyor. Aracın fiyat seviyesinin oldukça cazip tutulduğunu belirtmeliyiz.