Hyundai INSTER Dynamic Türkiye’de Satışa Çıktı: 327 km Menzil ve 30 Dakikada Hızlı Şarj

Hyundai Motor Türkiye, A-SUV segmentindeki tamamen elektrikli modeli INSTER için yeni Dynamic donanım seviyesini satışa sundu. Advance versiyonundan sonra gelen bu yeni seçenek, 327 km’ye varan menzili, 30 dakikalık hızlı şarj süresi ve siyah iç mekân detaylarıyla öne çıkıyor.

Kompakt boyutlarına rağmen geniş iç hacim sunan INSTER Dynamic, verimli sürüş özellikleri ve iddialı tasarım detaylarıyla şehir içi kullanıcıların ilgisini hedefliyor. Modelde yer alan 71,1 kW (97 PS) güç üreten PMSM elektrik motoru, 147 Nm tork sağlıyor ve otomobili 0-100 km/s hızlanmada 11,7 saniyeye taşıyor. Maksimum hız ise 140 km/s.

327 km menzil 42 kwh batarya

42 kWh batarya ile gelen model, WLTP birleşik kullanımda 327 km menzil sunarken şehir içi kullanımda bu değer 473 km’ye kadar çıkabiliyor. INSTER, DC hızlı şarj istasyonlarında %10’dan %80’e yalnızca 30 dakikada şarj olabiliyor.

Güvenlik tarafında ise Hyundai’nin gelişmiş sürüş destek sistemleri dikkat çekiyor. Modelde Ön Çarpışma Önleme Asistanı 1.5, Şerit Takip Asistanı (LFA) ve Akıllı Hız Sabitleyici (SCC) gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Ayrıca i-Pedal tek pedal sürüş ve rejeneratif frenleme teknolojileri de enerji verimliliğini artırıyor.

4 farklı renk

Yeni Dynamic versiyonu, Fildişi Beyaz, Atlas Beyaz, Elegan Sarı ve Hâkî Yeşil olmak üzere dört farklı gövde rengiyle, ayrıca sadece bu versiyona özel siyah iç mekân seçeneğiyle satışa sunuluyor. 10,25 inç dijital ekran ve gelişmiş bilgi-eğlence sistemiyle INSTER, kalabalık şehirlerde pratik bir elektrikli otomobil alternatifi olarak öne çıkıyor.