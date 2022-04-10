Satışlar artacak kârlılık düşecek

Tüketici artık en ucuzlara bakarken, bayiler de hedefleri tutturmak için kârlılıkları düşürüyor. Yaşanan çip krizi, tedarik sürecini zora soksa da OYDER’in Ipsos iş birliğiyle yaptığı araştırma, ibrenin terse döneceğini işaret ediyor. Yetkili satıcıların yüzde 82’si, otomobil satışlarının gelecekte dünyaya ortalamasından yüksek olacağını ana sektör karlılığının eriyeceğini düşünüyor.

Türk otomotiv sektöründe yaşanan sorunlar satışları bir hayli sert etkiliyor. Yüksek kur kaynaklı artan fiyatlar vergi çarpanıyla birleşince tüketiciler yönünü minimum modellere, bayiler ise karlılıklarını düşürerek hedefleri yakalamaya çalışıyor. Çip ve benzeri kaynaklı sorunlarla sıfır araçta tedarik süreçleri uzayınca ne istenen satışlar ne de beklenen adetler alınamıyor. Gelecek dönemde bu sorunların bitmesiyle birlikte Ipsos araştırması satışların artacağını ortaya koyuyor. Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) tarafından yaptırılan ‘Yetkili Satıcı Memnuniyet’ araştırması sonuçlarına göre, yetkili satıcıların yüzde 52’sinin, bayiliğini yaptıkları markalardan memnun olduğu, yüzde 23’lük bölümünün ise memnun olmadığı ortaya çıktı. Yetkili satıcıların yüzde 17’sinin, otomotiv sektörünün bugünkü mevcut durumundan memnun olduğu, yüzde 41’lik bölümünün ise memnun olmadığı da araştırma sonuçlarına yansıdı. Yetkili satıcıların yüzde 82’si, Türkiye’deki otomobil satışlarının gelecekte dünyaya oranla daha çok artacağını ancak sektör karlılığının ise daha düşük olacağını düşünüyor. Karlılık konusunu da değerlendiren yetkili satıcıların yüzde 49’u karlılığın azalacağını öngörürken, yüzde 36’sı aynı kalacağını, yüzde 16’sı ise artacağını kaydediyor.

YENİ NESİL BAYİLİK SİSTEMİ İSTEMİYOR

Araştırmada yetkili satıcılara sorulan bir başka soru ise gelecekte aynı markayla çalışmaya devam edip etmeyeceği yönünde oldu. Yetkili satıcıların yüzde 75’i gelecekte aynı markayla devam etmeyi düşünürken, yüzde 14’lik bir kesim ise devam etme konusunda olumsuz görüş bildirdi.

SEKTÖRÜN NEREDEYSE YARISI KAZANÇLI BULMUYOR

Sektörün gelecekte daha iyi olması eğilimine bakıldığında ise yetkili satıcıların yüzde 26’sı sektörün daha iyi olacağını belirtirken, yüzde 44’ü daha iyi olmayacağını belirtti. Yetkili satıcıların yüzde 40’ı, gelecek neslin, sektörü karlı bulmadığını, mevcut durumu koruyup, farklı sektörlere de yönelmeye sıcak baktığını düşünüyor. Yetkili satıcıların yüzde 32’si sektörü karlı bulduklarını ve bu alanda yatırıma devam etmeyi planladıklarını, yüzde 21’i ise karlı bulmakla birlikte yeni yatırıma sıcak bakmadıkları yönünde söylemde bulunuyor. Bunlar arasında sadece yüzde 3’lük bir kesim sektörü karlı bulmadıklarını ve sektörden ayrılıp farklı sektörlere geçmeyi düşündüğünü belirtiyor.

DİZEL VE BENZİNLİNİN 15 YILI VAR

OYDER Başkanı Turgay Mersin, yetkili satıcıların, markaları ile olan ilişkilerinde, profesyonellik ve sürdürülebilirlik kavramlarına da çok önem verdiklerini kaydederek “Tüketiciye sunulan hizmetin kaynağında marka ile olan ilişkinin sağlıklı olmasının çok değerli olduğuna inanıyoruz” dedi. Yetkili satıcıların yüzde 24’ü, online bayiliklerin ülkemizde 5 yıl içinde yaygınlaşacağını düşünürken, yüzde 42’si 5-10 yıl içinde, yüzde 26’sı ise 10 yıldan uzun bir süre içinde yer alacağını düşünüyor. Yetkili satıcıların büyük çoğunluğu, dizel ve benzinli motorların ortalama 15 yıldan daha uzun bir sürede satıştan kalkacağını düşünüyor.