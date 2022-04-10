Servise küseni garantiyle barıştıracak

Toyota Garanti ON ile yaşlı araç parkı bile servisin yolunu tutacak. Artan yetkili servis maliyetlerinden sonra garantisi biten tüketici bir daha servis yolunu aşındırmıyor. Buna önlem almak isteyen Toyota ise yepyeni bir uygulamayla servise küsen müşteriyi yeniden garantiyle barıştırmayı planlıyor. Marka 10 yaşa kadar yeniden service gelen Toyota sahiplerine bakım periyotlarına göre, 1 yıldan 10 yıla kadar tam garanti hizmeti veriyor.

Toyota Garanti ON ile yaşlı araç parkı bile servisin yolunu tutacak. Türkiye’de sıfır araca ulaşmak gün geçtikçe daha zor hale geliyor. Aracını yenilemeye gücü yetmeyen tüketiciler ise artık ikinci eline deyim yerindeyse gözü gibi bakıyor. Verilere göre, tüketicilerin büyük bir çoğunluğu artan yetkili servis maliyetlerinden sonra garantinin bitmesiyle birlikte bir daha servis yolunu aşındırmıyor. Buna önlem almak isteyen Toyota ise yepyeni bir uygulamayla servise küsen müşteriyi yeniden garantiyle barıştırmayı planlıyor. Türkiye’de bir ilk olarak kullanıcıları yararına yepyeni bir ‘garanti’ uygulamasını devreye alan marka ‘Garanti ON’ ile 10 yaşın altındaki tüm Toyota kullanıcılara servise girmesi halinde yıllık garanti veriyor. Mevcut garanti sistemini periyodik bakımlarla 10 yıla kadar uzata bilen müşterinin ekstra bir ücret ödemesine gerek kalmıyor.

10 YAŞ BİLE GARANTİYİ KAPIYOR

Garanti bitimi sonrasında hiç servise gelmeyen 8-9 yaşındaki bir araca bile yapılan check-up ve işlemlerle birlikte 1 yıldan başlayarak parça, mekanik, motor ve şanzıman gibi parçalara bile sorgusuz sualsiz garanti işlemi başlatılıyor. Bu yeni uygulamayla, kullanıcılar otomobillerinin kaçıncı sahibi olursa olsunlar ve daha önce periyodik bakımları için yetkili Toyota servislerine gelmemiş olsalar dahi sisteme dahil olacaklar.

İKİNCİ EL DEĞERİ ARTACAK

Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt “Bu sistemi devreye alırken uygulamanın bütün avantajlarının yanında kullanıcılarımız; trafikte tam güvenliğin sağlanması için bakımlarını yaptırırken, garanti süresi her bakımdan sonra 1 yıl daha otomatik olarak uzayacak. Böylelikle “Garanti ON” uygulamasıyla Toyota kullanıcıları mevcut garanti sistemini 10 yıla kadar uzatabilecekler. Bir diğer konu ise bu uygulama kapsamına giren araçların ikinci el değerinin artacak olması. Çünkü kullanıcılarımız otomobillerini sattıklarında garantili satacakları için bu durum kendilerine ikinci el değerinin artışı olarak yansıyacak. Yeni alıcı da böylelikle garantili araç satın alma avantajını elde edecek” dedi.