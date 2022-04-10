400 ile başladı 10 bin parçayı aştı

MOTOR AŞİN’in yüzde yüz yerli ve milli markası ASPART, yeni kurumsal kimliğine kavuştu. ASPART, bugün 10 binden fazla ürün çeşitliliğine ev sahipliği yapıyor.

MOTOR AŞİN, yerli markası ASPART’ta yeni bir döneme girdi. Kurumsal Dönüşüm Projesi kapsamında markanın yeni logosu, MOTOR AŞİN’in Genel Merkezi’nde, Stratejik Dönüşüm ve Vizyon toplantısında ilk kez duyurulmuş oldu. MOTOR AŞİN’in yeni vizyonu ve dinamizmini yansıtan yeni logonun tanıtıldığı toplantıda söz alan MOTOR AŞİN CEO’su Saim Aşçı, yedek parça sektöründe yeni ürün gruplarına yönelik yoğun bir çalışma içinde olduklarını, aynı zamanda yeni dağıtım merkezleriyle Türkiye genelini kapsayan lojistik altyapılarını sağlamlaştırdıklarını dile getirdi.

ÜRÜN PORTFÖYÜ GENİŞLİYOR

Dünyadaki değişen dengeler sonucunda insan faktörünün halen önemli bir görev edindiğine dikkat çeken Aşçı “Satış sonrası ve yedek parça sektöründe “insana değer” yaklaşımı bizler için birinci unsur olmaya devam edecek. Stratejik hedeflerimiz doğrultusunda yüzde yüz yerli ve milli markamız ASPART’ın ürün portföyünü aldığımız sıcak geri bildirimlerle genişletiyoruz.” şeklinde konuştu.

10 BİN ÇEŞİT ÜRÜN VAR

2012 yılında serüvenine başlayan markanın kısa sürede 400 çeşit ürüne ulaştığını, bugünse 10 bin çeşit ürüne ev sahipliği yaptığını söyleyen Aşçı, “Teknolojinin hayatın ayrılmaz bir parçası olduğu günümüzde inovatif ve dijital çözümler sunacağız. ASPART ile pazar payımızı artırarak, MOTOR AŞİN çatısı altında olmanın verdiği güvenceyle yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. MOTOR AŞİN’in değerleriyle harmanlanan ASPART’ın yükselen grafiği ve sektörün teveccühü ile hız kesmeden pazarın ihtiyacına uygun ürün tedarikini sürdüreceğiz.” dedi.