Yeni benzinli MG ZS bagajında elektrikle ile gelecek

MG ailesine yeni katılan benzinli ZS Luxury bagajındaki katlanır e-bisikletiyle “Trafiğe Çözüm” sloganıyla müşterilerin beğenisine sunuluyor. Elektrikli araçlara geçiş hızlanırken şehir-içindeki park ve trafik sorununa çözümler de gelişiyor.

MG elektrikli ZS modelinin benzinli versiyonlarını da ülkemizde satışa sundu. 448 litrelik bagaj kapasitesiyle dört kişilik bir ailenin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilen ZS, 10.1 inçlik dokunmatik ekran ve dijital gösterge paneline sahip. ZS’in, 106 HP güç üreten 1,5 litrelik atmosferik benzinli ve manuel şanzımanlı versiyonu 449 bin TL’den başlarken, 111 HP’lik 1,0 litrelik turbo benzinli tam otomatik modeli ise 579 bin TL’den başlayan fiyatlarla sunuluyor.

ELEKTRİĞİ YİNE BIRAKMIYOR

MG markası elektrikli mobiliteye ve şehir içinde karbon emisyonlarnın azaltılmasına önem veriyor. Bu paralelde; ZS müşterilerine 55 km elektrikli menzili olan elektrikli bisikletini şehir içi trafik çözümü olarak sunuyor. Markanın sunmak istediği deneyim, MG ZS sahiplerinin metro, tramvay, metrobüs, Marmaray, vapur, uçak gibi toplu ulaşım araçlarına kısa mesafede bulunan yerlerde park ederek trafik yoğunluğu ve stresine girmeden yollarına devam edebilmeleri olarak öne çıkıyor. MG markası sürdürülebilir hayatı destekleme misyonu ile bu proje ile şehir trafiğinin rahatlamasına da destek olmayı amaçlıyor. Daha az yakıt kullanarak ekonomik kazanım da sağlayacak olan bu yaratıcı çözüm, karbondioksit salınımının çevreye yayılmasını azaltarak daha temiz bir çevrenin oluşmasına da katkı sağlıyor.

İKİ FARKLI BENZİNLİ MOTOR

İngiliz kökenli efsanevi otomobil markası MG, ülkemizde satışa sunduğu ilk %100 elektrikli model ZS’in iki farklı benzinli motor seçeneğini de listesine ekledi. General Motors ve MG tarafından geliştirilip üretilen benzinli motor seçeneklerinden 1,5 litrelik atmosferik ünite 5 ileri manuel şanzımanla sunulurken, 1,0 litrelik turbo benzinli ise 6 ileri otomatik şanzımanla gücünü ön tekerleklere aktarıyor. Hafif yapısıyla performans ve tutumluluğu bir arada sunabilen benzinli motor seçeneklerinden 1,5 litrelik versiyon, 106 HP güç ve 141 Nm tork değerlerine sahip. MG ZS 1,5 litrelik motoruyla 0’dan 100 km/s hıza 10,9 saniyede ulaşırken, ortalama yakıt tüketim değeri ise 100 kilometrede 6,6 litre. 1,0 litrelik turbo üç silindirli benzinli motor ise 111 HP güç ve 160 Nm tork değerlerine sahipken, 0’dan 100 km/s hıza 12,4 saniyede ulaşıyor. Turbo benzinli versiyonun 100 kilometrede ortalama yakıt tüketim değeri ise 7,2 litre.