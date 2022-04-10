Honda Civic sedan ECO kredi oranları belli oldu. Kredi kampanyasına Nisan ayında da devam eden marka, ECO donanım paketlerinde geçerli olan kampanya kapsamında; 120 bin TL’ye kadar olan kredi kullanımına yüzde 0,99 faiz oranı ile 15 ay vade imkânı sağlanıyor.

Honda Civic sedan ECO kredi oranları belli oldu. Honda mühendisliği ile yenilenen ve geliştirilmiş özellikleriyle öne çıkan Honda Civic Sedan modellerine özel avantajlı alım fırsatları Nisan ayında da sürüyor.

120 BİN LİRAYA 15 AY VADE

Honda Civic Sedan’ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olacak kampanyada; yüzde 0,99 faiz oranı ve 15 ay taksit imkanı ile 120 bin TL’ye kadar kredi kullanımı sunuluyor. Modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra turbo motoru ile yüksek verimlilik ve performans sunan Civic Sedan modellerine, cazip fırsatlarla sahip olmak isteyenlerin Honda bayilerine uğraması yeterli oluyor.