İkinci eli yenileyip eksiksiz satacak

VavaCars, ikinci el araç yenileme ile kullanıcısına en yüksek standartta ve yenilenmiş şekilde sunmak üzere yeni yatırımı Inspection and Reconditioning Center’ı (IRC) hayata geçirdi.

VavaCars, Türkiye’nin en büyük ekspertiz ve ikinci el araç yenileme merkezini İstanbul Pendik’te açtı. IRC merkezlerini Ankara ve İzmir’de de açarak büyümesini sürdürecek olan şirket, yeni açılacak bu merkezlerde ikinci el araç alım-satımında anahtar teslim araç ekspertiz ve yenileme hizmetlerinin tümünü tek çatı altında sunacak. VavaCars Operasyon Grup Başkanı Taner Timirci, yeni yatırımları ve hedefleriyle ilgili şu bilgileri verdi: “İstanbul’da hayata geçirdiğimiz bu yatırımla daha önce böyle bir tesis bulunmayan Türkiye’de, oyunun kurallarını değiştiriyoruz. Bu merkezde, bünyemizde satışı yapılacak araçların tüm bakımları ve ekspertizleri yapılmış şekilde alıcılara sunarak ikinci elde yenileme dönemine geçmiş olacağız. VavaCars olarak önceliğimiz; herkesi güvenli, hızlı ve sorunsuz biçimde ikinci el araç alım satım hizmetimizle buluşturmak. Bu doğrultuda IRC yatırımlarımızı Türkiye’nin dört bir köşesinde hayata geçirerek toplam yatırımımızı 200 milyon doların üzerine çıkarmayı hedefliyoruz. Bu yatırımlara paralel olarak da toplamda 1000 kişiye istihdam sağlayacağız. Sektörde yaptığımız yatırımların bu denli etkili olması bizim için mutluluk verici. Her zaman inovatif ve hayatı kolaylaştırıcı çözümler sunmayı sürdüreceğiz.”

YILLIK 50 BİN ARAÇ YENİLEYECEĞİZ

VavaCars’ın Türkiye’de doğan bir marka olduğunu vurgulayan Timirci, sözlerini şöyle sürdürdü: “Tıpkı Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlayan, birçok değişik kültürü ve tarihsel ögeyi içinde barındıran, mozaik bir yapıya sahip ülkemiz gibi VavaCars da ticaretin tüm unsurlarını içinde barındıran, tüm süreçleri ustalıkla yöneten bir şirkettir. Ve gururla söylüyorum bu anlamda Türkiye pazarında ilktir ve öncüdür. Açılışını gerçekleştirdiğimiz bu tesisimiz ile yıllık 50 bin araçlık ekspertiz ve yenileme kapasitesine kavuşuyor olacağız. Sadece bu tesiste olan çalışan sayımızın bu yıl 200 kişinin üzerine çıkmasını planlıyoruz. Ülkemize olan güvenin göstergesi olarak Ankara’da da benzer bir tesis hayata geçirmek üzere çalışmalarımıza devam ediyoruz.”

İKİNCİ EL SIFIR GİBİ ÇIKACAK

VavaCars’ın ikinci el otomotiv sektörüne getirdiği en büyük yenilik olan Ekspertiz ve Yenileme Merkezlerinde (IRC), araçların ekspertiz, boyasız göçük giderme, mekanik bakım gibi bakımları, VavaCars’ın uzman ekibi tarafından tam donanımlı bir servise tabi tutularak yapılacak ve müşterilerin kullanımına sunulacak. IRC’ler; ikinci el araçların ekspertiz hizmetleriyle birlikte; yıkama, kalite kontrol, mekanik servis, boyasız onarım servisi, kuaför servisi, fotoğraf stüdyosu gibi istasyonları tek çatı altında birleştiren bir iş modeli olarak öne çıkıyor. RFID ile araç ve süreç takibi, girdap akımı frenleme teknolojisi kullanılan bu istasyonlar; test ve yol simülasyon cihazları yapay zeka tabanlı simülasyon teknikleri ve tam otomatik fotoğraf teknolojileriyle donatılmış durumda.

Pendik IRC, 18 bin metrekarelik büyüklüğüyle Türkiye’nin en büyük araç ekspertiz ve yenileme merkezi olma özelliğini taşıyor. Bu şekilde Pendik IRC’de bir nevi “sıfırlanması” yapılan ikinci el araçlar, tamamen yenilenmiş şekilde VavaCars müşterilerine ulaşacak.