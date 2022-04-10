Efsane Transit’e Mustang voltajı

Koç Holding’in 2 milyar euroluk yatırımla harekete geçirdiği e-Transit projesi banttan inmeye başladı. Türkiye’de üretilen ilk tam elektrikli araç olma özelliğini taşıyan model, Gölcük fabrikasından yola çıkarak önce Avrupa sonra da Türkiye pazarına sunulacak. Markanın spor modeli Mustang Mach E ile aynı motor ve bataryayı paylaşan efsane Transit, tam şarjla 315 kilometre menzil sunacak.

ALİ YILDIRIM-GÖLCÜK

Türkiye’nin ilk yüzde 100 elektrikli yerli ticari aracını Ford Otosan banttan indirdi. Ford Otosan’ın geçen yıl duyurduğu 2 milyar euroluk yatırımla harekete geçen model e-Transit ismiyle yola çıkmaya hazır hale geldi. Şirketin Kocaeli-Gölcük fabrikasında üretilen Türkiye’nin ilk elektrikli ticari aracı E-Transit, özellikle Avrupa pazarının vazgeçilmez modeli olacak. Ford Otosan yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre, atılan bu adım adım şirketi Avrupa’daki elektrikli ticari araç üretim üssü haline getirdi. Aynı zamanda Otosan elektrikli Transit’in tek üretim noktası oldu. Tamamen Türk mühendislerinin ar-ge çalışmalarıyla ortaya çıkan modelle birlikte şirket mühendis ihracatına da başladı. Şirket, daha önce Gölcük Fabrikasında Plug-in Hybrid (PHEV) üretimi için yeni bir seri üretim hattı açmıştı. Ford Otosan yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, E-Transit güç ünitesini ve bataryasını Ford’un elektrikli otomobili Mustang Mach E’den alıyor. Yeni batarya fabrikasıyla birlikte aracın yerlilik oranının da artması hedefleniyor.

HIZLI ŞARJLA 34 DAKİKA

Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, E-Transit’in banttan indirilme töreninde yaptığı konuşmada “Yakıt maliyetleri ve bakım maliyetlerini düşürmesi ile elektrikli araçlar işletmelerin giderlerini düşürüyor. Ürettiğimiz araçlar ihraç ederek Türkiye’nin dış ticaretine katkı sağlayacağız” dedi. Özyurt, Transit’in Avrupa’da 7 yıldır pazar lideri olduğunu da vurguladı. Öte yandan Ford yetkililerinin aktardığına göre, batarya montajı dahil Ford Otosan tarafından üretilen E-Transit, ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe alabiliyor. Van, çift kabin van ve kamyonet gibi üç farklı gövde seçeneğiyle satışa sunulacak E-Transit, hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip. Böylece AC şarj ile yaklaşık 8.2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor.

ZAMANLA BATARYA DA YERLİ OLACAK

Otosan’ın Kocaeli fabrikasında Karar’a açıklamalarda bulunan Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt, dünyada elektrikli araçlara geçişin öngörülenden daha hızlı olacağını söyledi. Koç Holding’in batarya yatırımı konusunda attığı adımları yakından takip ettiklerini kaydeden Özyurt, Ford Otosan’ın ileriki dönemde batarya tedariki konusunda Ankara’da hayata geçmesi beklenen Koç Holding-SKO ortaklığındaki yatırımı değerlendirebileceklerini söyledi. Özyurt, E-Transit’in şirketin geçen yıl açıkladığı 2 milyar euroluk yatırımın ilk fazı olduğunu, VW-Ford ortaklığında üretilecek 1 tonluk ticari araçların ise söz konusu yatırımın ikinci ayağı olacağını bildirdi. Özyurt, elektrikli Transit’in yerlilik oranı hakkında net bir bilgi paylaşmazken, söz konusu oranı yıllar içinde artırmak istediklerini vurguladı. Ford Otosan Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yücetürk ise aracın ilk etapta Avrupa pazarlarında satışa çıkacağını, yıl bitmeden Türkiye’de de satışına başlanacağını bildirdi. Yücetürk, “Özellikle kurumsal müşterilerden yoğun talep alıyoruz. E-Transit’i ilk etapta büyük ölçekli firmalara satacağımızı düşünüyoruz” dedi.

TAM ŞARJLA 315 KİLOMETRE

Batarya montajı dahil Türkiye’de üretilen ilk tam elektrikli ticari aracın üretim sorumluluğu ile Ford Otosan Kocaeli Fabrikaları da Türkiye’nin ilk elektrikli araç entegre üretim tesisi konumuna ulaştı. Elektrik enerjisinin tamamını yüzde 100 yenilenebilir kaynaklardan elde eden Gölcük fabrikasında üretilen E-Transit, bu anlamda Ford Otosan’ın elektrifikasyon yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. 315 kilometreye kadar menzile sahip olan Ford E-Transit, güçlü batarya kapasitesi ile ortalama filo kullanıcılarının günlük olarak sürdüklerinden 3 kat daha fazla mesafe kaydedebiliyor. Van, çift kabin van ve kamyonet gibi üç farklı gövde seçeneğiyle sunulacak E-Transit hem AC hem de DC hızlı şarj özelliğine sahip. Böylece AC şarj ile yaklaşık 8,2 saatte yüzde 100 şarj olabilirken 115 kW DC Hızlı şarj özelliği ile de 34 dakika içinde yüzde 15’ten yüzde 80’e kadar şarj gerçekleştirebiliyor. Araçta 68 kwh’lik bir batarya var. Maksimum gücü ise 269 beygir.

43 BİN ADETTEN 450 BİNE

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldırım Koç “Bugün Koç topluluğu ve Ford Otosan olarak sadece bizim için gurur verici bir adım atmıyoruz. Türk otomotiv sanayisinin geldiği noktayı, ülkemiz sanayisinin teknoloji üretim ve insan gücü açısından ulaştığı zirveyi kutluyoruz” dedi. Türkiye’nin ticari araç üretiminin yüzde 74’ünü, ticari araç ihracatının ise yüzde 79’unu tek başına Ford Otosan’ın yaptığını bildiren Koç “Ford Otosan’la ilk anlaşmayı imzaladığımız zaman 43 bin adet üretiyorduk. Bugün üretim kapasitemiz 450-500 bine yükseldi. Ve bu bahsettiğim rakam yeni yatırımlarla çok daha büyüyecek” ifadelerini kullandı. “İlk Transit üretimine başladığımızda bize bundan çıkmamız tavsiyesi verildi” diyen Ali Koç şöyle devam etti: “Sayın Rahmi Koç o dönemde bu tavsiyeyi kabul etmedi. Eğer kabul etseydi bugün belki Transit buralarda olamayacaktı. Ya da bizle olamayacaktı. Şimdi Ford Otosan global bir konuma geldi.”

2050’DE SIFIR EMİSYON

Geleceğin teknolojisine de değinen Ali Koç, yeşil mutabakata önem verdiklerini bildirdi. Koç “Tüm yatırımlarımız artık bu yönde. 2030 yılına kadar buna hazır hale geleceğiz. Araçlarımızda karbon salınımı yüzde 50 olacak. 2050 yılında ise sıfır emisyona ulaşacağız” dedi.