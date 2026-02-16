Bursa’da SUV hamlesi: Dacia Türkiye’de üretime başlıyor

Türkiye otomotivinde dengeler değişiyor. Sedan gerilerken SUV üretimi büyüyor. Bursa’daki 400 milyon euroluk yatırım programında yeni adım atıldı; Dacia markalı bir B-SUV yılın son çeyreğinde banttan inecek.

Türkiye otomotiv pazarı son üç yılda köklü bir dönüşümden geçiyor. Sedan gövdeli modellere olan talep azalırken, SUV segmenti hem satışta hem üretimde ağırlığını artırdı. Bu değişim en net şekilde Bursa’daki üretim planlarına yansıdı. Bursa’da faaliyet gösteren Oyak Renault ve Tofaş fabrikaları yeni döneme hazırlanıyor. Mevcut üretim gamı yenilenirken, SUV merkezli bir strateji öne çıkıyor.

400 milyon euroluk programın yeni ayağı

Geçtiğimiz yıl açıklanan 400 milyon euroluk yatırım programı kapsamında üretim çeşitliliği artırılıyor. Halihazırda üretimi devam eden Clio’nun ardından, Türkiye pazarının yakından tanıdığı Duster artık Renault logosuyla banttan inmeye başladı. Sırada ise Boreal modeli var. Yılın son çeyreğinde ise Dacia markası için üretilecek yeni bir B-SUV’un devreye alınması planlanıyor. Böylece Bursa tesisi, yalnızca hatchback üretim merkezi olmaktan çıkıp çoklu SUV üretim noktasına dönüşecek.

Dacia eski payına geri dönecek

İzmir’de gerçekleşen yeni Clio lansmanında konuşan MAİS A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bahaettin Tatoğlu, Türkiye’de üretilecek yeni modelle birlikte Dacia’nın pazar payında yeniden yükseliş beklediklerini söyledi. Dacia’nın geçmişte yüzde 5 seviyelerine ulaştığını hatırlatan Tatoğlu, yeni yerli üretim modelle birlikte 2027 itibarıyla yeniden yüzde 4-5 bandının görülebileceğini ifade etti.

SUV’da talep güçlü ama belirsizlik var

Elektrikli ve hibrit araçların payı hızla artarken, SUV segmentindeki büyümenin nasıl şekilleneceği belirsizliğini koruyor. Ocak ayında elektrikli ve hibrit araçların toplam pazardan aldığı pay yüzde 50’ye yaklaştı. Tatoğlu, pazarın hızlı değiştiğini vurgulayarak, SUV payının korunup korunmayacağının net olmadığını ancak Renault’nun bu segmentte daha büyük bir oyuncu olacağını belirtti.

Ticari araçta yeni dönem mesajı

Renault’nun Avrupa’da hafif ticari araçta güçlü konumda olduğunu belirten Tatoğlu, Türkiye’de ise segment payının düşük kaldığını söyledi. 2026 itibarıyla bu alanda bir hareketlilik beklediklerini ifade eden Tatoğlu, ticari araçta dizel motorlara talebin sürdüğünü dile getirdi.

1 milyon adet artık eşik değil

Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarında 1 milyon adetlik satış hacminin artık “iddialı” bir hedef olmaktan çıktığı belirtiliyor. Pazarın dinamik yapısı, üretim planlarının da daha esnek hale gelmesine neden oluyor.

Clio’da çifte üretim dönemi

Yenilenen Renault Clio 1,7 milyon TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. İlk etapta 1.2 litrelik benzinli motorla gelen modelin ilerleyen dönemde 1.8 litrelik tam hibrit versiyonu da eklenecek. Hibrit motorun üretimi de Bursa’da gerçekleştiriliyor. Önceki nesil Clio’nun üretimi ise bir süre daha devam edecek. Aynı dönemde LPG’li versiyon da satışta kalacak.